Pfeffersprayattacke in Bergedorf: Polizei durchsucht Wohnung

Bereits im Dezember war ein 26-Jähriger in Bergedorf attackiert worden. Nun wurde in Geesthacht ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt.

Bergedorf. Zweieinhalb Wochen nach einer Attacke in Bergedorf hat die Polizei jetzt einen Mann in Geesthacht festgenommen. Er wird verdächtigt, einen 26-Jährigen in Bergedorf mit Pfeffersprayangegriffen und verletzt zu haben.

Das Opfer musste damals ambulant behandelt werden. Die Polizei stuft den Fall deshalb als versuchten schweren Raub ein – ein Delikt, das schlimmstenfalls mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden kann.

Pfeffersprayattacke in Bergedorf: Wohnung in Geesthacht durchsucht

Die Tat hatte sich am Sonntag, 17. Dezember, gegen 9 Uhr morgens ereignet. Das spätere Opfer, ein 26-jähriger Mann, hatte in einem Kiosk an der Alten Holstenstraße etwas gekauft und das Restgeld in seiner Umhängetasche verstaut, als er plötzlich einem Bekannten gegenüberstand. Diesen kannte er zwar nur vom Sehen, dennoch entschieden die Männer, gemeinsam etwas trinken zu gehen.

Sie spazierten zum nahegelegenen Reetwerder, um dort in eine Kneipe zu gehen. Diese hatte aber geschlossen. Auf dem Rückweg zur Alten Holstenstraße geschah es dann plötzlich: Der Bekannte sprühte dem 26-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht, brachte ihn zu Boden und versuchte, dessen Umhängetasche mit dem Geld darin zu greifen. Es kam zu einem Gerangel. Als es dem Angreifer nicht gelang, die Tasche zu greifen, gab er schließlich auf, flüchtete in Richtung Bahnhof Bergedorf und ließ den Leichtverletzten zurück.

Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Doch die Beamten des Bergedorfer Raubdezernats konnten später einen Tatverdächtigen ermitteln: einen 27-jährigen Geesthachter. Am Freitag, 5. Januar, wurde in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Ratzeburg seine Wohnung in Geesthacht durchsucht. Laut Polizei wurden sowohl das mutmaßliche Tatmittel, ein Pfefferspray, als auch die mutmaßliche Tatkleidung sichergestellt. Mangels Haftgründen bleibt der Verdächtige aber zunächst auf freiem Fuß.

