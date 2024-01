Anbaden am Serrahn: Zwei Männer stehlen der DLRG die Schau

Traditionell rein in den Serrahn: Die Mitglieder der DLRG Bergedorf springen am Neujhahrstag ins kalte Wasser.

Hamburg. Die Ungeduld in den Reihen der Menschen in Neopren-Anzügen ist hörbar: „Was erzählt Arne denn da“, fragt einer der 25 DLRG-Rettungsschwimmer seinen Nebenmann, „liest er gerade den Jahresbericht vor?“ Leicht sarkastisch kommt es zurück: „Ah, er ist gleich durch. Schon bei Februar.“ Während andere noch den Silvesterrausch ausschlafen oder 2024 vielleicht mit einem ausgiebigen Spaziergang beginnen, gibt es für die Aktiven der DLRG Bergedorf um ihren 1. Vorsitzenden Arne Schicke nichts Erquickenderes, als am Neujahrstag in den Serrahn zu springen.

Bereits zum 52. Mal gab es jetzt das Anbaden der Wasserretter in Bergedorf. Bei sechs Grad Wassertemperatur übrigens, als Schicke über die Außensprechanlage eines Einsatzfahrzeugs den Absprung freigegeben hat. Nicht jedermanns Sache, aber ein Hingucker für etwa 200 Schaulustige entlang der Serrahnstraße, die sich zwischen Zelt, Getränkestand und Fahrzeugpark noch über Arbeit und Angebote der Lebensretter informieren wollen.

Anbaden der DLRG im Serrahn: Wer dabei ist, entscheidet sich am Morgen

Laut Arne Schicke hat die Bergedorfer DLRG ihr Mitgliederniveau mit 420 fast konstant gehalten, davon sind etwa 60 aktive Mitglieder. Der Chef hat sich vorher höchstselbst im Anbade-Lager umgehört: „Die meisten von uns entscheiden am Morgen des Neujahrstags, ob sie dabei sind oder nicht. Je nach Fitness und Gesundheitszustand.“ Damit alle schön gesund bleiben, heißt es nach dem Bad im Serrahn: schnell raus aus der Schutzhaut, rein in trockene Klamotten und ein Heißgetränk einnehmen.

Zu den 25 DLRG-Mitgliedern gesellten sich übrigens noch zwei ganz Hartgesottene ohne jedweden Anzugschutz: ein Duo der Berufstaucher der Feuerwehr. Arne Schicke weiß: „Die können offenbar nicht genug vom Anbaden bekommen, denn sie waren am Neujahrsmorgen schon im Hohendeicher See.“