Von Après-Ski bis Erntedank: Das ist 2024 los im Landgebiet

Bergedorf. Die Menschen in den Vier- und Marschlanden kommen gern zusammen, sind für kleine und große Feierlichkeiten immer zu haben. Zahlreiche Feste sollen im neuen Jahr gefeiert werden. Die Termine stehen bereits fest. Wir haben eine bunte Auswahl für 2024 zusammengestellt.

Januar

Der Unterhaltungsclub Flora organisiert für Sonntag, 21. Januar, 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) eine Kindermaskerade in „Kücken‘s Gasthof“ am Neuengammer Hinterdeich 54. Die passende Musik, liefert Discjockey Didi.

Am Sonnabend, 27. Januar, wird von 20 Uhr an im Kulturheim am Mittleren Landweg 78 lautstark gefeiert, wenn der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Allermöhe-Billwerder zur Après-Ski-Party bittet. Nach der Premiere im Januar 2020 steigt zum dritten Mal eine Hüttengaudi im „Kuller“, bei der auch Marillen-Schnaps auf der Getränkekarte steht.

Welche Feste 2024 in den Vier- und Marschlanden steigen

März

Im Deichvorland von Kirchwerder wird am Abend vor Ostersonntag, am Sonnabend, 30. März, 20 Uhr, eines der größten Osterfeuer Hamburgs entzündet. Mit einsetzender Dämmerung sollen Flammen den Himmel erhellen. Dafür sorgt seit mehr als 60 Jahren der Unterhaltungsclub Gambrinus, der das Spektakel am Hower Hauptdeich, Höhe Sander Deichweg, auf die Beine stellt. Mehrere Tausend Besucher zieht es dann an den Deich, die von dort das Feuer beobachten und sich an den Getränke- und Essensständen stärken.

April

Eine Lange Nacht der Museen gibt es in Hamburg am Sonnabend, 27. April. Zwischen 18 und 1 Uhr öffnen rund 50 Häuser ihre Türen, in vielen werden Sonderprogramme angeboten – Mitmach-Aktionen, Verkostungen, Vorführungen und Führungen. Im Landgebiet sind das Deutsche Maler- und Lackierer-Museum am Billwerder Billdeich 72, die KZ-Gedenkstätte Neuengamme am Jean-Dolidier-Weg 75 und das Freilichtmuseum Rieck-Haus am Curslacker Deich 284 dabei, in Bergedorf-Stadt außerdem die Bergedorfer Mühle an der Chrysanderstraße 52 A.

Das Motto lautet „Wir bleiben wach!“ und ist im doppelten Wortsinne gemeint: Zum einen können die Besucher an dem Abend lange wach bleiben, zum anderen sollen sie geistig wachsam bleiben, um den Herausforderungen der Zeit begegnen zu können. Zwischen den Museen können die Besucher mit extra eingerichteten Busshuttle-Linien, Elbbarkassen und allen regulären HVV-Linien verkehren. Internet: langenachtdermuseen-hamburg.de.

Das Osterfeuer des Unterhaltungsclub Gambrinus am Elbstrand brennt in voller Ausdehnung, Tausende schauen fasziniert zu. Am 30. März wird das Riesenfeuer wieder in Kirchwerder entzündet.

Foto: Gabriele Kasdorff

Kirche St. Pankratius wird 350 Jahre alt

Mai

Die heutige Kirche St. Pankratius zu Ochsenwerderwird in diesem Jahr 350 Jahre alt – und das soll zwischen dem 12. Mai und dem 13. Oktober groß gefeiert werden – mit besonderen Gottesdiensten (musikalischer Gottesdienst mit Chören aus Ochsenwerder am 16. Juni), Konzerten, Vorträgen, Ausstellungen, Führungen, einem „Festmahl“ mit historischem Bezug (im Juni), einem Gemeindefest (Sonntag, 7. Juli) und einem „Tag des Friedhofs“ (Sonntag, 15. September). Für Sonntag, 12. Mai, ist ein Eröffnungsgottesdienst mit Bischöfin Kirsten Fehrs geplant, außerdem wird eine Ausstellung der Geschichte der Kirche eröffnet.

Für einen Gottesdienst zum Abschluss der Feierlichkeiten am Sonntag, 13. Oktober, konnte der Kirchengemeinderat Pröpstin Dr. Ulrike Murmann gewinnen. 1673/74 wurde das heutige Gotteshaus als insgesamt dritte Kirche Ochsenwerders gebaut. Der Vorgängerbau war baufällig und zu klein für die große Gemeinde geworden. Internet: kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-st-pankratius-ochsenwerder/kirchenjubilaeum.

Von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, feiert der Sport-Club Vier- und Marschlande (SCVM) sein 125-jähriges Bestehen. Auf der Sportanlage Fünfhausen (Sporthallenweg/Durchdeich) gibt es am Freitag eine Disco, am Tag darauf eine „Jubiläumsparty“ und am Sonntag einen Festumzug und weitere Aktivitäten.

Erdbeerfest wird Tausende Besucher locken

Juni

Der sportliche Wettbewerb Ironman wird am Sonntag, 2. Juni, in Hamburg ausgetragen. Die 180-Kilometer-Radtour, die in zwei Runden gemeistert werden soll, führt auch durch die Vier- und Marschlande – von Tatenberg bis Zollenspieker und über den Kirchenheerweg und Heinrich-Stubbe-Weg. Der Wendepunkt ist kurz vor dem Neuengammer Hausdeich. Seit sieben Jahren ist der Ironman ein etabliertes Event im Hamburger Sportsommer. Anfangs war der Wettbewerb im August terminiert. Da es zu diesem Zeitpunkt jedoch häufiger Probleme mit Algen in der Alster gegeben hatte, weshalb die Schwimmdisziplin sogar einmal ganz ausfallen musste, wurde der Langdistanz-Triathlon in den Frühsommer verlegt. Internet: ironman.com/im-hamburg.

Das Foto zeigt Zuschauer und Sportler beim Ironman 2019. Das Radrennen führt auch am 2. Juni wieder über den Hauptdeich in den Vier- und Marschlanden.

Foto: Thomas Heyen

Im Rieck-Haus dreht sich am Sonnabend/Sonntag, 15./16. Juni, alles um eine süße, rote Frucht: Zu einem Erdbeerfest werden rund 4500 Besucher aus ganz Hamburg und Umgebung erwartet. Sie erwartet ein buntes Programm mit zahlreichen Ausstellern und Darbietungen. Erdbeeren werden an den beiden Tagen in und an dem alten Vierländer Bauernhaus in vielen verschiedenen Varianten angeboten – etwa als Kuchen, Bowle, Praline oder körbeweise pur. Internet: bergedorfer-museumslandschaft.de/programm/erdbeerfest.

Wutzrock: Drei Tage Livemusik „umsonst & draußen“

Sportlich wird es am Sonntag, 16. Juni, im und rund um den Hohendeicher See, wenn die 27. Auflage des Vierlanden-Triathlons startet. Die Organisatoren rechnen mit rund 1300 Einzelstarten und 40 Staffeln aus mehr als zehn Nationen. Internet: vierlanden-triathlon.de.

Die Mitglieder des Unterhaltungsclubs Flora messen sich am Sonntag, 30. Juni, im Vogelschießen. Zu dem Spektakel, bei dem auf einen hölzernen Vogel geschossen wird, sind Zuschauer willkommen. Beginn ist auf der Festwiese am Neuengammer Hausdeich 42 um 15 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen, Bier vom Fass und Spiele für Kinder.

August

Die Wiesen am Eichbaumsee werden zum Festivalgelände, wenn dort von Freitag, 9. August, bis Sonntag, 11. August, Wutzrock steigt. Bei der 45. Auflage des Festivals gibt es jede Menge Livemusik. Das Schönste: Der Eintritt zu dem „umsonst & draußen“-Spektakel ist frei. Wutzrock richtet sich gegen Kommerz, Sexismus und Faschismus. Internet: wutzrock.de.

Großer Festumzug der Schützen durch das Dorf

Während am Eichbaumsee Wutzrock gefeiert wird, steigt am Sonntag, 11. August, 12 Uhr, bei der Reitschleuse in Ochsenwerder (gegenüber vom Ochsenwerder Norderdeich 104) der Schlauchbootwettkampf der Freiwilligen Feuerwehren. Ausgerichtet wird das beliebte Spektakel, bei dem rund 30 Wehren um den von der Bergedorfer Zeitung gestifteten Wanderpokal kämpfen, von der Freiwilligen Feuerwehr Neudorf. Die Wehr hat nicht nur im vergangenen Jahr den ersten Platz belegt, sondern auch in dem Jahr davor. Sollte sie 2024 zum dritten Mal in Folge siegen, darf sie den begehrten Pott behalten. Das Tripple gelang der Wehr in den 90er-Jahren schon einmal. Insgesamt stand die Wehr vom Elversweg bereits sechs Mal ganz oben auf dem Treppchen.

Den Schlauchbootwettkampf 2023 hat die FF NEudorf ausgerichtet. Auch in diesem Jahr steigt wieder der mittlerweile legendäre Wettbewerb auf dem Wasser.

Foto: Thomas Heyen

Die Ochsenwerder Schützengemeinschaft bittet zum Fest: Von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August, wird im und am Schießstand am Eichholzfelder Deich 5 groß Schützenfest gefeiert. Am Sonntag wird es auch einen Festumzug durch das Dorf geben, werden abends die neuen Majestäten proklamiert.

Denkmalgeschützte Häuser öffnen ihre Türen

Die Dove-Elbe, der Eichbaumpark und Straßen in Allermöhe werden zur Wettkampfstrecke, wenn am Sonntag, 25. August, Sportler beim Elbetriathlon an den Start gehen.

September

Zum Tag des offenen Denkmals öffnen am Sonntag, 8. September, denkmalgeschützte Häuser ihre Türen. Im Landgebiet konnten in der jüngeren Vergangenheit der Spieker am Horster Damm, die Altengammer Mühle, die Jugendbauhütte in Allermöhe, Kirchen in Allermöhe und Kirchwerder, das Deutsche Maler- und Lackierer-Museum in Billwerder, das Rieck-Haus in Curslack, der Hof Eggers in Kirchwerder sowie die KZ-Gedenkstätte Neuengamme besichtigt werden.

Nacht der Kirchen im September, im Monat darauf Oktoberfest

Für Sonnabend, 21. September, wird in Hamburg die 21. Nacht der Kirchen organisiert. Die Kirchengemeinden in Hamburg öffnen die Türen und laden ein zu einem bunten Fest. Im Landgebiet sind traditionell mehrere Kirchen dabei.

Oktober

Oktoberfest wird am Sonnabend, 5. Oktober, 18 Uhr, im Kulturheim am Mittleren Landweg 78 gefeiert. Organisiert wird die Gaudi vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Allermöhe-Billwerder.

Zehntausende werden zum Erntedankumzug in Kirchwerder erwartet

Am Sonntag, 6. Oktober, dem ersten Sonntag im Oktober, wird in Deutschland in der Regel Erntedank gefeiert – auch in Kirchwerder, wo der größte Erntedankfestumzug Norddeutschlands unterwegs sein soll. Der bunte Umzug lockt stets Zehntausende Zuschauer an die Strecke (Norderquerweg bis Zollenspieker). Schon am Vorabend geht es im Festzelt am Zollenspieker Hauptdeich mit Livemusik (Schlagern, Pop) hoch her.

Für viele Menschen eines der schönsten Feste: Das 23. Erdbeerfest im und am Rieck-Haus in Curslack wird am 15. und 16. Juni gefeiert.

Foto: Thomas Heyen

November

Der SCVM präsentiert am Sonnabend, 23. November, in der Halle und auf dem Platz am Sporthallenweg/Durchdeich in Fünfhausen seine große, jährliche Turnschau.