Junggesellen sammeln Tannenbäume im Landgebiet ein

Das Archivbild vom April 2022 zeigt Gambrinen beim Stapeln des großen Osterfeuer-Haufens an der Elbe in Kichwerder. Die Tannenbäume hatten die Junggesellen einige Monate zuvor, nach Weihnachten, gesammelt.

Hamburg. Der Junggesellenclub Gambrinus entzündet am Sonnabend, 30. März, 20 Uhr, im Deichvorland von Kirchwerder eines der größten Osterfeuer Hamburgs. Damit – wie schon in den vergangenen 60 Jahren – Flammen möglichst lange den Himmel erhellen und mehrere Tausend Besucher ihren Spaß haben, sammeln die Mitglieder des 1885 gegründeten Unterhaltungsclubs in den Vier- und Marschlanden ausgediente Tannenbäume ein – zwischen Freitag, 5. Januar, und Sonntag, 7. Januar.

„Anders als bei der Stadtreinigung Hamburg spielt bei uns die Größe der Bäume keine Rolle – wir nehmen jede Größe an, solange die Bäume vollständig abgeschmückt sind“, sagt Jan Dietrich, Sprecher des Clubs, und fügt hinzu: „Es ist entscheidend, dass uns viele Menschen aus dem Landgebiet ihre ausgedienten Tannenbäume überlassen, um gemeinsam eine beeindruckende Ostertradition fortzuführen.“

Für das große Osterfeuer: Junggesellen sammeln ausgediente Tannenbäume ein

Die Sammlung erstreckt sich über Kirchwerder, den Heimat-Stadtteil der Gambrinen, hinaus. Mitglieder des Unterhaltungsclubs werden Straßen abfahren und am Straßenrand abgelegte Bäume einsammeln. „Wir freuen uns aber auch über Hinweise, wo wir Bäume abholen können“, sagt Dietrich. Erreichbar sind die Junggesellen über die Facebook-Gruppe „Du bist ein Vier- und Marschländer wenn . . .“.

Am Freitag, 5. Januar, sind die Junggesellen auf dem Kirchwerder Elbdeich, Kirchenheerweg und im Bereich Karkenland unterwegs. Am Sonnabend, 6. Januar, sammeln sie am Kirchwerder Hausdeich und am Norderquerweg. Am Sonntag, 7. Januar, sind die Straßen Süderquerweg, Gauerter Hauptdeich, Elversweg und Abelke-Bleken-Ring an der Reihe. Die Weihnachtsbäume müssen an den jeweiligen Sammel-Tagen spätestens um 8 Uhr bereitliegen. Die Gambrinen erinnern daran, dass die Bäume nicht die Fuß- und Gehwege blockieren dürfen.