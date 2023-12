Als die Polizei am Bergedorfer Bahnhof das Chaos inszenierte

Eine der größten Polizeiübungen der vergangenen Jahre sorgte am 2. November für viel Aufregung am Ausgang Lohbrügge und in der Halle.

Die Polizeiübung am 2. November sorgte für Einschränkungen am Bergedorfer Bahnhof.

Hamburg. Wer am Morgen des 2. November am Bahnhof Bergedorf in die S-Bahn steigen wollte, dürfte den Anblick nicht vergessen haben. Gegröhle, Gerangel, Rauchbomben und scharfe Polizeihunde. Hundertschaften in voller Einsatzmontur. Hektik und Tumult im einen Moment. Dann wieder: Gelächter und Plauderstimmung.

Alles nur eine Inszenierung, ein einziges Schattenfechten, wie Plakate und hilfreiche Ordner den irritierten Passanten erklärten – die Großübung der Polizei zur Vorbereitung auf krawallbereite Hooligans bei der kommenden Fußball-EM in Hamburg.

Rückblick 2023: Polizei übt in Bergedorf für Fußball-EM

Redakteur Julian Willuhn war bei der Goßübung der Polizei dabei.

Foto: Privat / Privat/BGZ

478 Polizisten waren an diesem Tag in den Südosten Hamburgs gekommen, um den Ernstfall zu proben. Für die Bergedorfer Pendler manches Mal sicher ein Ärgernis, wenn zum Beispiel die Polizisten mit Helm und Schilden den kompletten Eingang Lohbrügge abriegelten, um eine Horde falscher Schlachtenbummler draußen zu halten.

Auch als der Sonderzug der S-Bahn dann durch Hamburg Richtung Stellingen rollte, sorgten gegen die Scheiben hämmernde Fußballfans für sichtliche Irritation auf den Bahnsteigen. Am Volksparkstadion angekommen, mussten sich brave Bürger erneut an vermeintlich vor Aggression brodelnden Menschenmassen vorbeiquetschen. Bleibt zu hoffen, dass die Kommunikation der Polizei funktionierte.

Auch beteiligte Pressevertreter konnten Erfahrungen sammeln

Für die Beteiligten war es aber eine teilweise einzigartige Gelegenheit, Erfahrungen für den Ernstfall zu sammeln. Und das gilt nicht nur für die Polizisten. Auch die beteiligten Pressevertreter konnten das Verhalten in explosiven Massenveranstaltungen ohne ernsthafte Gefahr für Leib und Leben trainieren.

Wer – wie der Autor dieser Zeilen – nicht durch die Feuertaufe G20 gegangen ist, lernte quasi am Simulator, plötzlich heranpreschenden Polizeitrupps auszuweichen, in engen Tunneln im Volkspark rechtzeitig den Schal über Mund und Nase zu ziehen, wenn plötzlich Rauchbomben durch die Gegend flogen und den Kamerasucher auf das vielversprechendste Motiv zu richten, wenn aus drei Richtungen gleichzeitig aufgeregte Schreie ertönen.

Hoffen wir trotzdem, dass weder Polizei noch Presse diese Fähigkeiten bei der Europameisterschaft im Jahr 2024 brauchen werden.