Bezirksamt sucht Betreiber für das Sommerbad Altengamme

Altengamme. Das Bergedorfer Bezirksamt, verantwortlich für das Sommerbad Altengamme, hatte mit dem beliebten Naturbad am Horster Damm 76-80 in den vergangenen Jahr viel Ärger und Arbeit: Das Becken muss aufwendig saniert werden, ein monatelang unentdeckter Wasserrohrbruch verwandelte große Teile des Geländes in eine Seenlandschaft, unzufriedene Stammgäste kritisierten eingeschränkte Öffnungszeiten und neue Einlassregelungen. Nun sucht das Bezirksamt einen neuen „Betreiber oder Kooperationspartner“. Für ihn biete sich die Möglichkeit, „nach der umfangreichen Sanierung, die in 2024 abgeschlossen sein wird“, das Schwimmbad „in neuem Glanz erstrahlen zu lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Bewerber können sich nun melden.

„Das Sommerbad Altengamme ist ein beliebtes Ausflugsziel, das darauf wartet, wieder zum Leben erweckt zu werden. Wir sind nun auf der Suche nach engagierten Betreibern, die das Bad wieder zu einem beliebten Ziel für Sommerfreuden machen möchten“, sagt Ulf von Krenski, stellvertretender Bezirksamtsleiter. „Mit seinem historischen Schwimmbecken, dem Kiosk und attraktiven Außenbereichen bietet das Sommerbad Altengamme seit vielen Jahren eine tolle Kulisse für Freizeitvergnügen“, heißt es in der Mitteilung.

Bezirksamt sucht Betreiber für Sommerbad Altengamme

Gesucht werden nun gemeinnützige Bewerber aus den Bereichen Sport oder Wasserrettung, die bis zum 2. Februar ihre Unterlagen einreichen können. Die Bewerbungsunterlagen sollten ein stimmiges Betriebskonzept sowie eine Kosten- und Erlösplanung beinhalten. Das Bezirksamt Bergedorf freut sich auf vielfältige Interessensbekundungen und auf eine erfolgreiche Kooperation mit engagierten Betreibern.

Die Sanierung soll bis zum Frühjahr abgeschlossen sein. Mit Beginn der Badesaison zu den Sommerferien soll das Bad wieder geöffnet werden. Auch künftig brauchen die Gäste keinen Eintritt zu zahlen. Dies hat das Bezirksamt unter seinen Rahmenbedingungen festgelegt. Dort steht auch: „Um Planungssicherheit in Bezug auf eventuell erforderliche Investitionen zu geben, ist beabsichtigt, den Betrieb für mindestens 5 Jahre zu vergeben.“

Bewerbungen gehen an das Bezirksamt Bergedorf, Dezernat für Steuerung und Service, Ulf von Krenski, Wentorfer Straße 38, 21029 Hamburg.

