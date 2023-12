Neue Hoffnung für das Hospiz für junge Menschen

Hamburg. Neue Hoffnung für Bergedorfs „Hospiz im Park“-Erfinderin Marianne Kay. Zwar musste sie sich nach dem Tod ihres Mannes Hans-Michael schweren Herzens von diesem Großprojekt trennen, doch jetzt ist klar: Ihre gemeinsame Infinitas-Kay-Stiftung wird mit der Berliner Stiftung „Junge Erwachsene mit Krebs“ fusionieren.

„Das fühlt sich richtig gut an“, sagt Marianne Kay, die bereits mit dem Gedanken gespielt hatte, auch das traditionelle Hauptanliegen ihrer Institution aufzugeben: „Seit 2014 haben wir sterbenskranken Menschen ihren letzten Wunsch erfüllt. Da waren wir Vorreiter, gab es sowas doch damals nur für Kinder. Aber dahinter steckt sehr viel Arbeit, sowohl bei der Organisation, als oft auch bei der Begleitung. Und sowas schaffe ich einfach nicht mehr“, gesteht die 75-Jährige.

Hospiz Bergedorf: Kay-Stiftung und „Junge Erwachsene mit Krebs“ vor Fusion

Zuletzt hatte sie im Spätsommer dieses Jahres einer fünffachen jungen Mutter Ferien mit ihren beiden ältesten Kindern geschenkt – in einem Viersternehotel in Scharbeutz. Eine andere Wunscherfüllung war vorbereitet, konnte aber nicht mehr umgesetzt werden, weil der Beschenkte zu krank war. Anschließend musste sich Marianne Kay eingestehen, „dass ich sowas zwar gern noch wie vor zehn Jahren managen würde, aber einfach nicht mehr die Kraft habe“. Außerdem fehle ihr Ehemann „an alle Ecken und Enden“.

So sollte es aussehen: Visualisierung der Pläne für das „Hospiz im Park“ im Bergedorfer Villengebiet, direkt neben dem Haus im Park.

Foto: Infinitas-Stiftung

Die Idee einer Zusammenlegung beider Stiftungen war bereits länger ein Thema, scheiterte bisher aber an der Gesetzeslage. Denn Stiftungen aus verschiedenen Bundesländern konnten nicht fusionieren. Das hat sich erst 2023 geändert – und lässt bei Marianne Kay neue Kräfte entstehen: „Beide passen so gut zusammen, dass ich mir vorstellen könnte, doch vielleicht noch das eine oder andere Mal aktiv zu werden. Denn bei ,Junge Erwachsene mit Krebs‘ gibt es eine ganze Reihe von Mitgliedern, die diese fürchterliche Krankheit überstanden haben. Sie wissen also genau, wie sich sterbenskranke Menschen fühlen und was sie sich wünschen.“

„Vielleicht sind es jetzt die Berliner, die unsere Architektenpläne umsetzen“

Ein Aspekt, der auch das „Hospiz im Park“ wieder ins Spiel bringt, sollte sich diese Institution neben dem Haus im Park im Bergedorfer Villengebiet doch auch besonders an junge Menschen wenden. „Vielleicht sind die Berliner es ja, die unsere Architektenpläne umsetzen“, wünscht sich Marianne Kay, und für ihre Stiftung, „dass sie weiterlebt, auch wenn ich einmal nicht mehr bin“.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Mit der Fusion sollen Bergedorf und Hamburg indes nicht links liegengelassen werden. „Die Berliner haben einen sehr aktiven Ableger in unserer Stadt. Deshalb mag ich die Hoffnung auch nicht aufgeben, dass das Hospiz tatsächlich hier gebaut wird“, sagt die Stifterin. „Leider hat das für Bergedorf gespendete Geld nur für die Architekten-Entwürfe und die Bauvorbereitung gereicht. Aber genau das würde ich ja gern an neue Macher weitergeben, denn eigentlich braucht es ja nur noch das Glück, das uns nicht beschert war: Irgendwo an genau die richtige Tür zu klopfen.“

Nämlich dort, wo jemand wohnt, der die Möglichkeiten und die Begeisterung hat, dieses Zehn-Millionen-Euro-Projekt zu verwirklichen. „Es geht hier einfach nur um ein großes Stück Menschlichkeit“, sagt Marianne Kay. „Nämlich jedem die Chance zu geben, sein Leben bis zum letzten Augenblick in Würde und selbstbestimmt zu leben.“