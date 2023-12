Am Donnerstagmorgen krachte es in Lohbrügge: Zwei Personen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Abbiegeunfall beschäftigte die Polizei am Donnerstagmorgen (Symbolbild).

Polizei Hamburg Unfall am Lohbrügger Markt: Polizei muss Straßen sperren

Hamburg. Ein Autounfall hat am Donnerstagmorgen für Straßensperrungen in Lohbrügge gesorgt. Nach Angaben der Polizei wollte eine 62-jährige Autofahrerin gegen 8.50 Uhr mit ihrem Polo auf Höhe des Lohbrügger Markts vom Sander Damm in den Ludwig-Rosenberg-Ring einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem BMW X1, der ihr entgegen kam.

Die Fahrerin des Polos wurde so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte sie in eine Klinik brachten. Auch die Beifahrerin des X1, eine 72-Jährige Frau, kam ins Krankenhaus. Der 70-jährige Fahrer des BMWs blieb unverletzt.

Polizei sperrte Straßen – Feuerwehr beseitigte ausgelaufenes Öl

Weil bei dem Unfall Öl aus dem Polo austrat, musste die Feuerwehr anrücken und die Schadstoffe aufnehmen. Die Polizei sperrte für diese Aufräumarbeiten eine Spur des Sander Damms in Richtung Beckerkamp sowie eine Spur des Ludwig-Rosenberg-Rings bis 11.20 Uhr.