Betrieb des Kiku in Lohbrügge ist für 2024 gesichert

Hamburg. 800 Euro haben die Schüler des Bergedorfer Hansa-Gymnasiums beim Tag der offenen Tür eingenommen, den Umschlag mit dem Geld konnte Lehrerin Silke Lammel-Ernst der Geschäftsführerin des Kinderkulturhaus Lohbrügge (Kiku) übergeben. Eine willkommene Unterstützung. Denn obwohl das Kiku seit seiner Gründung 2010 vielfach für seine Arbeit mit Kindern ausgezeichnet wurde, ist die Finanzierung des Projekts jedes Jahr eine Zitterpartie.

„Unsere Gesamtkosten im Jahr betragen circa 327.900 Euro“, erklärt Katja Meybohm, eine der beiden Geschäftsführerinnen. Das Haus am Lohbrügger Markt wird aus verschiedenen Töpfen jährlich mit 255.900 Euro gefördert. Zum einen bleibt so jedes Jahr eine Lücke von 20.000 Euro, die stets aufs Neue geschlossen werden muss. Zum anderen ist auch die Finanzierung durch Kulturbehörde, Schulbehörde und das Bergedorfer Bezirksamt nicht in Stein gemeißelt. „Wir sind eine Projektförderung“, sagt Meybohms Kollegin Ortrud Schwirz und fügt hinzu: „Das wird jährlich geprüft.“

Kiku schließt Finanzierungslücke durch Preisgelder und Spenden

Die gute Nachricht: Die Finanzierung für 2024 ist gesichert. Auch weil das Kulturhaus im Mai den mit 10.000 Euro dotierten Stadtteilkulturpreis gewann. Solche Auszeichnungen und die damit verbundenen Preisgelder sind eine wichtige Einnahmequelle für das Kiku – genau wie Spenden. „Es fehlt immer irgendwie Geld. Das ist schon ein Stressfaktor“, sagt Schwirz. Weitere Einnahmen erzielt das Kiku aus der Vermietung des Hauses am Lohbrügger Markt für Tagungen oder private Feiern am Wochenende.

Das Gebäude gehört der Lawaetz-Stiftung und ist für Jugendkulturarbeit zweckgebunden. Ein Umstand, der dem Kiku Sicherheit gibt. Schwirz: „Wir zahlen aber Miete“. Den größten Teil des Budgets beanspruchen die Personalkosten. Fünf Teilzeitkräfte arbeiten fest für die Einrichtung, alle gut aus ausgebildete Fachleute. Ortrud Schwirz ist zum Beispiel Literatur- und Sprachwissenschaftlerin, ihre Kollegin Katja Meybohm Soziologin und Erziehungswissenschaftlerin. Dazu kommen Ausgaben für Honorarkräfte und für die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitarbeiter.

Lehrerin Silke Lammel-Ernst (l.) vom Hansa-Gymnasium überreicht 800 Euro an Ortrud Schwirz, Geschäftsführerin des Kiku in Lohbrügge.

Foto: Julian Willuhn / Bergedorfer Zeitung

Das Kiku ging aus dem vom Lohbrügger Kulturzentrum Lola veranstalteten Projekt „East Side Story“ in den Jahren 2007 und 2008 hervor. 2010 wurde es zunächst mit Mitteln aus dem Rahmenprogramm integrierte Stadttteilentwicklung (RISE) dauerhaft im Viertel verankert. Von 2016 bis 2019 finanzierte die Mercator-Stiftung das Projekt. Im Kinderkulturzentrum werden Kinder gefördert, deren Muttersprache nicht Deutsch ist sowie Projekte aus dem Bereich Tanz und Theater angeboten – oft in Zusammenarbeit mit Schulen und Kitas.

Fachfrauen beobachten zunehmende Defizite bei der Lesekompetenz

Ein besonderer Schwerpunkt des Kiku ist die Leseförderung. „In diesem Bereich haben viele Kinder Defizite“, stellt auch Lehrerin Lammel-Ernst fest. Ortrud Schwirz sieht die Gründe für diese Entwicklung auch in der Corona-Pandemie: „Kinder haben längere Zeit keinen Schulalltag kennengelernt“. Während der Pandemie hätten sie stattdessen viel Zeit allein verbracht, oft mit in Sozialen Medien. Schwirz: „Die Frustrationstoleranz hat abgenommen.“

Lammel-Ernst bestätigt den Trend: „Die Kinder sind oft sehr auf sich bezogen.“ Der Pädagogin ist es wichtig, dass die Schüler Aktivitäten in der Gruppe unternehmen. Auch deswegen schätzt sie das Angebot des Kiku. Die 800 Euro haben die Schüler des Hansa-Gymnasiums am Tag der offenen Tür verdient, indem sie Essen und Getränke an die Besucher verkauft haben.

Mit dem Geld möchte das Kiku ihre Förderung von Mehrsprachigkeit ausbauen. „Wir benutzen dafür digitalisierte Bücher mit dazu passenden Animationen, die auf einer Leinwand abgespielt werden.“ Dazu wird die Geschichte abwechselnd auf Deutsch und in einer weiteren Sprache, wie russisch oder arabisch, erzählt. „Die Erzählerinnen reisen extra dafür an, deshalb wollen wir ihre Tätigkeit auch vergüten“, sagt Geschäftsführerin Schwirz.

Spenden und Preisgelder sind auch deswegen wichtig, weil sie im Gegensatz zu zweckgebundenen Projektmitteln oder Geld von Stiftungen meist frei verwendet werden können. Das Zentrum freut sich daher stets über Spenden, die steuerlich absetzbar sind. Für 50 Euro Jahresbeitrag, können Unterstützer auch Mitglieder im Förderverein werden.