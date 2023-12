Weil eine der Lauben an der Habermannstraße videoüberwacht ist, gelingt der Polizei der Fahndungserfolg kurz nach Mitternacht.

Die Täter richteten großen Schaden an Fenstern und Tür der Laube an, bevor sie schließlich ins Innere gelangten (Symbolbild).

Polizei Hamburg Laubenaufbrüche in Lohbrügge: Kamera überführt Täter

Hamburg. Sie hatten wohl darauf gesetzt, dass die Kleingartenkolonie zwischen Habermannstraße und Bille derart abgelegen ist, dass niemand ihren Diebeszug bemerkt. Doch da hatten die beiden jungen Männer aus Lohbrügge und Bergedorf die Rechnung ohne einen ausgeschlafenen Laubenpächter gemacht.

Obwohl das Duo am Mittwoch kurz nach Mitternacht zuschlug, wurde es vom 43-Jährigen beobachtet. Er hat seine Laube mit Kameras zur Videoüberwachung ausgestattet und verfolgte von Zuhause aus, wie die Täter sich an der Tür und den Fenstern zu schaffen machten. Sofort schlug der Lohbrügger bei der Polizei Alarm, die mit insgesamt sechs Streifenwagen anrückte, darunter auch ein Beamter mit Spürhund.

Laubenaufbrüche Lohbrügge: Polizei schnappt zwei Täter

Die Einsatzkräfte pirschten sich vorsichtig über die kleine Zufahrt der Kleingartenkolonie an und umstellten die betroffene Laube. Drinnen waren die beiden Täter gerade dabei, die Einrichtung nach Wertvollem zu durchsuchen. Sie ahnten nicht, dass Augenblicke später die Handschellen klicken würden. Als sie dann die uniformierte Übermacht vor der Tür bemerkten, ließen sie sich ohne Gegenwehr festnehmen.

Bei den Tätern stellte die Polizei zwei ungeladene Schreckschusswaffen sicher, für die das Duo keinen Waffenschein vorlegen konnte. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass es sich um einen 20-jährigen Lohbrügger und einen 17-jährigen Bergedorfer handelte. Beide kamen zur Feststellung ihrer Personalien mit auf die Wache, wo auch die Anzeigen geschrieben wurden. Anschließend kamen sie wieder auf freien Fuß, wobei der Jüngere von seinen Eltern abgeholt werden musste, weil er noch nicht volljährig ist.

Bei einem Rundgang durch die Kleingartenanlage stellten die Einsatzkräfte noch in der Nacht zwei weitere aufgebrochene Lauben fest. Auch diese Einbrüche werden dem Duo zu Last gelegt, das beim Einsteigen in die videoüberwachte Laube laut Polizei erhebliche Schaden angerichtet hat. Die Kontrolle der restlichen Häuschen der kleinen Anlage wurde auf Mittwoch bei Tageslicht verschoben..