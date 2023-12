Lenka Brodbeck will Mut machen: „Frauen, bringt euch ein!“

Neuengamme. Eine Reise nach Berlin wird Lenka Brodbeck im März antreten. Und dann als Preisträgerin aus der Hauptstadt nach Neuengamme heimkehren: Für ihren politischen, zivilgesellschaftlichen, frauen- und gleichstellungspolitischen Einsatz wird die 41-Jährige, die seit 2019 die Grünen in der Bergedorfer Bezirksversammlung vertritt, vom Bundesfamilienministerium mit dem Helene Weber-Preis ausgezeichnet. „Dass ich ausgezeichnet werde, ist auch eine Anerkennung für alle anderen zugewanderten Frauen in Deutschland: Eure Anliegen sind wichtig! Kommt und bringt euch auch in euer neuen Heimat politisch ein“, sagt Lenka Brodbeck.

Nachdem die Tschechin während eines Erasmus-Jahrs in Hamburg ihren heutigen Mann kennengelernt hatte, folgte die Juristin mit 26 Jahren dem Ruf der Liebe und zog ganz nach Deutschland. Schon in ihrer Heimat Prag hatte sie sich politisch engagiert und trat in Deutschland vor zwölf Jahren den Grünen bei. Der Kontakt zu den engagierten Frauen und Männern im Freundeskreis Hof Eggers und auch den Hamburger Landfrauen hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass sie sich in den Vier- und Marschlanden angenommen fühlt, erklärt die Mutter von drei Söhnen.

Lenka Brodbeck möchte Frauen Mut machen, sich politisch zu engagieren

Der Wiedereinstieg von Frauen in das Berufsleben, eine ausreichende Anzahl von Kitaplätzen oder auch die Energiewende sind Themen, für die Lenka Brodbeck sich stark macht. Im Juni 2024 wird sie für die Bergedorfer Grünen als Spitzenkandidatin bei der Bezirksversammlungswahl antreten, kündigt die 41-Jährige an, die unter etwa 100 Bewerberinnen als eine von 15 Preisträgerinnen ausgewählt worden ist.

„Alle Bewerbungen haben mich beeindruckt. Es ist toll zu sehen, was Frauen – egal, ob wohnhaft in Ostdeutschland oder Westdeutschland, unabhängige von der Parteizugehörigkeit, vom Migrationshintergrund oder dem Alter – vor Ort erreichen können. Es war schwer, eine Auswahl zu treffen. Alle Preisträgerinnen setzen sich in außergewöhnlichem Maße in ihrer Region und für unsere Demokratie ein“, stellt Ekin Deligöz, Parlamentarische Staatssekretärin und Juryvorsitzende, fest.

Der Preis wird 2024 bereits zum fünften Mal verliehen. Er ist eine bundesweite Initiative für die Förderung der politischen Partizipation von Frauen und der einzige parteiübergreifende Preis für Kommunalpolitikerinnen in Deutschland. Seit 2009 würdigt der Helene Weber-Preis ehrenamtliche kommunale Mandatsträgerinnen, die sich durch herausragendes Engagement hervorgetan haben und macht sie und ihre Arbeit sichtbar. Die Kandidatinnen werden von den Mitgliedern des Deutschen Bundestags vorgeschlagen und von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Die Preisträgerinnen erhalten ein Preisgeld für Aktivitäten in ihren Kommunen sowie Trainings und Unterstützung beim Aufbau ihres Netzwerks.

