Droht ein Parkplatz-Engpass am Mittleren Landweg?

Auf den P+R-Platz in Nettelnburg könnten Pendler ausweichen, wenn der Platz am Mittleren Landweg voll belegt ist.

Hamburg. Der gebührenpflichtige P+R Parkplatz am S-Bahnhof Mittlerer Landweg wird immer stärker genutzt und weist während der üblichen Arbeitszeiten mittlerweile eine hohe Auslastung auf, ist die Bergedorfer Koalition aus SPD, Grünen und FDP überzeugt. Zusätzlich dazu würden bis zu 50 Kraftfahrzeuge am Straßenrand im Mittleren Landweg parken, sowohl südlich als auch nördlich der Eisenbahnbrücken.

Spätestens mit Beginn der Erschließungsarbeiten für Oberbillwerder müssten diese Stellplätze aber entfallen, um ein Verkehrschaos an der Stelle zu vermeiden. Schließlich würden sich bereits heute durch die einspurige Verkehrsführung Engpässe ergeben, die einen zusätzlichen Baustellenverkehr unmöglich machen würden, meint die Koalition.

Parkplätze am Mittleren Landweg ausbauen?

Um einem Parkplatz-Engpass vorzubeugen, brachte die Koalition im September einen Antrag in der Bezirksversammlung auf den Weg. Dadurch sollte geprüft werden, ob der P+R-Platz am Mittleren Landweg ausreichend Kapazität hat, um die durch den Bau der Erschließungsstraße für Oberbillwerder entfallenden Parkplätze aufzunehmen, und wie sich der weitere Stellplatzbedarf voraussichtlich entwickeln wird.

Demnach sieht die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM), die die Anfrage teilweise in Absprache mit der P+R-Betriebsgesellschaft beantwortet hat, derzeit noch keinen Handlungsbedarf: Die 96 Stellplätze auf dem P+R-Platz am Mittleren Landweg waren von Januar bis August 2023 durchschnittlich zu 80 Prozent ausgelastet. Hier könnte also noch weiterer Pendlerverkehr aufgenommen werden. Falls aber kurzfristig doch mal alle Plätze belegt sein sollten, könnten Pendler auch zum S-Bahnhof Nettelnburg ausweichen, so die Behörde.

Dennoch wolle man die Situation nicht aus den Augen verlieren. Parallel zur Entwicklung Oberbillwerders werde der Bedarf an Parkplätzen am Mittleren Landweg entsprechend geprüft. Dabei habe die BVM auch Erweiterungsmöglichkeiten im Blick. .

