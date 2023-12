Bei diesen gebrüllten Parolen riefen die Zeugen die Polizei

31-Jähriger randaliert an der Kurt-A.-Körber-Chaussee in Bergedorf. Dass er einen Polenböller zündete, war das kleinere Problem.

Hamburg. Ein betrunkener Mann hat am Sonntagnachmittag für einen Einsatz der Polizei an der Kurt-A.-Körber-Chaussee in Bergedorf gesorgt: Der Mann zündete an der Ecke zum Heckkatenweg nicht nur einen der verbotenenPolenböller. Er brüllte auch wiederholt verfassungsfeindliche Parolen.

Als der 31-Jährige unter anderem „Heil Hitler“ rief, alarmierten Zeugen die Polizei. Die Beamten konnten den Mann schnell ausfindig machen. Wie sich herausstellte, hatte er mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.

31-Jähriger zündet in Bergedorf Polenböller und brüllt Parolen

Der 31-Jährige wurde an seiner nahegelegenen Wohnanschrift entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Auch das Zünden der verbotenen Polenböllern kann geahndet werden.