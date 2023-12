Polizei Hamburg Seat schleudert in Wartende an Boberger Bushaltestelle

Hamburg. Drei Verletzte und reichlich verbeultes Blech sind die Folge eines schweren Unfalls auf der Heidhorst-Kreuzung in der Nacht zum Sonntag, 17. Dezember. Verursacher war ein 23-Jähriger, der um kurz vor 23 Uhr auf der B5 in Richtung Hamburg fuhr und beim Umspringen der Ampel auf Rot eine verhängnisvolle Entscheidung traf: Statt zu bremsen, beschleunigte er seinen schwarzen Seat Leon.

Genau in dem Augenblick bog laut Polizei eine ihm entgegenkommende Familie mit ihrem Mercedes nach links in den Reinbeker Redder ab. Der 36-jährige Vater hatte nur auf die für ihn gerade auf Grün umgesprungene Ampel geschaut, ohne die von rechts kommende Gefahr zu ahnen. Bruchteile von Sekunden später kam es vor den Augen mehrerer Wartender an der nahen Bushaltestelle zum Zusammenstoß, wobei der Seat-Fahrer das Steuer noch herumriss und so nicht in die Beifahrerseite des Mercedes krachte.

Seat schleudert in Wartende an Bushaltestelle Boberg

Allerdings berührten sich beide Fahrzeuge trotzdem, was den Unfallverursacher ins Schleudern brachte. Die Augenzeugen berichteten der Polizei, dass sich der Seat mehrfach um die eigene Achse drehte und so auf die Menschen zuflog, die an der nahen Bushaltestelle Boberg warteten. Der Wagen erfasste dort eine 18-Jährige, riss einen der Haltestellenmasten und einen Mülleimer mit sich, bevor er im Wartebereich vor weiteren geschockten Menschen endlich zum Stehen kam. Die junge Frau wurde schwer verletzt.

Stark beschädigt: der Mercedes der Familie nach dem Zusammenprall mit dem Seat des Unfallverursachers.

Foto: Christoph Leimig

Zeugen alarmierten den Notarzt, der wenige Augenblicke später vom nahen Unfallkrankenhaus Boberg eintraf. Er musste neben der Schwerverletzten auch die Insassen des Mercedes behandeln. Während der Vater am Steuer unversehrt blieb, verletzten sich seine Frau (36) und der zwölfjährige Sohn leicht. Die junge Frau von der Bushaltestelle kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Seat-Fahrer selbst blieb unverletzt.

Für die Rekonstruktion des Unfalls, die Beseitigung der Trümmerteile und den Abtransport der beiden Pkw blieb die B5 mehr als zwei Stunden in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Alkohol oder Drogen waren beim Unfallverursacher laut Polizei nicht im Spiel.

