An der Habermannstraße (Symbolbild) ist am 19. Dezember stundenlang kein Durchkommen.

Verkehr Bergedorf Ausfallstraße in Lohbrügge am Dienstag gesperrt

Hamburg. Eine der wichtigsten Ausfallstraßen von Bergedorf in Richtung Norden ist am Dienstag, 19. Dezember, gesperrt: Die Habermannstraße wird dann von 9 bis 15 Uhr nicht befahrbar sein. Autofahrer in Richtung Reinbek werden umgeleitet, informiert die Polizei.

Gearbeitet wird direkt in Höhe der Einmündung Bornmühlenweg. Dort werden die Autofahrer in den Bornmühlenweg abgeleitet und dann über die Leuschnerstraße und den Binnenfeldredder in Richtung Norden geführt. In Richtung Süden gibt es keine Einschränkungen. Grund für die Sperrung ist ein Unfall, bei dem ein Lichtmast und ein Ampelmast beschädigt worden waren. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer muss beide Anlagen nun austauschen.

Wann sich der Unfall ereignete, informiert die Polizei zwar nicht. Wahrscheinlich handelt es sich jedoch um die Verfolgungsjagd, die sich am 21. September ein 41-Jähriger mit Bergedorfer Beamten geliefert hatte. Der BMW-Fahrer sollte nachts in der Bergedorfer Innenstadt routinemäßig von den Polizisten kontrolliert werden, gab jedoch mit seinem Wagen Gas und flüchtete.

Die Verfolgungsjagd führte – teilweise über rote Ampeln und im Gegenverkehr – über den Sander Damm und Am Beckerkamp zur Habermannstraße. Dort fuhr der Wagen in diverse geparkte Fahrzeuge, gegen einen Laternenmast und einen Baum. Der Fahrer flüchtete zunächst, konnte aber festgenommen werden.