Betreuungsverein: Wie Sie Menschen eine Lobby verschaffen

Hamburg. Musik ist sein persönlicher Eisbrecher. Sie ist die ganz große Leidenschaft von Peter Geyer. Dementsprechend traute sich der 64-Jährige nach ein paar Terminen in dem Lohbrügger Pflegeheim, der von ihm betreuten 92-Jährigen auf seinem Cello ein Ständchen zu spielen – spätestens damit ist die Vertrauensbasis bei der älteren Dame gefestigt.

Geyer gehört zur Armada der Ehrenamtlichen des Betreuungsvereins Bergedorf, die Gutes für diejenigen tun, die es selbst nicht mehr können. Die immer noch geschäftsfähig sind, ihre finanzielle Situation aber nicht mehr überblicken. Der Betreuungsverein sucht ständig und immer nach neuen Kräften. Am Montag, 18. Dezember, stellt sich der Verein in Bergedorf vor, beleuchtet rechtliche Aspekte des ehrenamtlichen Tuns eines Betreuers. Die ganze Information gibt es von 14.30 bis 16 Uhr im Sozialen Zentrum von „Der Begleiter“ am Harders Kamp 1.

Betreuungsverein sucht Alleskönner: Sie verschaffen anderen eine Lobby

Seit Oktober 2021 ist der Bergedorfer Geyer dabei, fand den Weg zum Betreuungsverein über eine Online-Messe zum freiwilligen Engagement. „.Ich war nach meiner beruflichen Laufbahn auf der Suche nach einer sinnvollen ehrenamtlichen Herausforderung“, sagt er zur Eigenmotivation. Momentan hat er mit der erwähnten leicht dementen Frau mindestens eine Stunde täglich zu tun, regelt finanzielle und weitere behördliche Dinge von ihr. „Ich kann die Situation von jemand anderen verbessern, ihm eine Lobby verschaffen, was derjenige nicht mehr für sich selbst kann“, sagt Geyer.

Dieser Ansatz des „Lobbyismus“ gefällt auch Renata Schedel. Die 57-Jährige mochte bis zuletzt zur frühzeitigen Rente ihren Job im Jobcenter Altona in der Vermittlung der 15- bis 25-Jährigen. Nun ist die Lohbrüggerin ganz neu seit zwei Monaten beim Betreuungsverein am Start: „Ich hatte in einem Artikel des Bille Wochenblatts davon gelesen, dass der Betreuungsverein Leute sucht“, berichtet Schedel von ihrer ersten Annährung an die Einrichtung an der Ernst-Mantius-Straße 5..

200 Ehrenamtliche liest sich gut, aber...

Dem ihr zugewiesenen 72-Jährigen hat das Schicksal übel mitgespielt: zwei Schlaganfälle, generelle gesundheitliche Probleme, ein Vertriebener aus Polen, der nun in Lohbrügge untergekommen ist. Schedel hat leider kein musikalisches Talent wie Peter Geyer, kommt aber trotzdem gut klar: „Das Soziale lag mir schon immer. Der Mann ist immer sehr aufgeregt, begrüßt mich mit einem ,Frau Schedel, Probleme, Probleme‘ – aber so schnell lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen“, sagt die 57-Jährige. Zumeist kann sie bei ihren täglichen einstündigen Besuchen die Sorgen mit der Krankenversicherung lösen.

Eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe: Der Ehrenamtlichen-Pool des Betreuungsvereins Bergedorf liest sich zwar mit etwa 200 Personen recht ordentlich – jedoch zählen dazu auch alle Angehörigen, die Geschäfte ihrer Familienmitglieder bis zum Tode regeln. Diese Personen kommen danach in der Regel nicht für weitere Betreuungsfälle in Betracht, wissen Lars Sekula und Martin Ludz. Das Mitarbeiterduo sucht somit ständig nach guten neuen freiwilligen Kräften, weiht in rechtliche, abrechnungs- und versicherungstechnischen Aspekte der Arbeit ein, organisiert Fortbildungen und bleibt als Ansprechpartner permanent am Ball.

Ehrenamtliche Betreuer und Betreute finden in Treffen in den Wohnungen der Hilfesuchenden zueinander. Ob‘s passt oder nicht, müssen dann beide Seiten entscheiden je nach „Bauchgefühl“, wie Martin Ludz sagt.. Hilfe soll aber keinesfalls Bevormundung sein, eben nicht von oben herab nach dem Motto: „Ich weiß, was gut für dich ist.“

In der Regel ein bis drei Betreuungsfälle

Der Betreuungsverein Bergedorf ist einer von acht Vereinen in der Hansestadt, der über die zentralisierte Hamburger Betreuungsstelle Anfragen erhält und weitervermittelt an seine Ehrenamtlichen. In Bergedorf hat sich pro Betreuer eine Anzahl von bis zu drei betreuten Personen bewährt. Theoretisch wären auch bis zu zehn Personen möglich, doch Lars Sekula schränkt ein: „Wir wollen unsere Ehrenamtlichen nicht überfrachten.“ Das Gefühl entsteht bei Renata Schedel und Peter Geyer auch ganz und gar nicht. Sie mögen das Gefühl, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.