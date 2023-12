Wasserschaden: Grundeigentümerverein Bergedorf zieht in prominenten Leerstand

Wasserschaden Grundeigentümerverein zieht in prominenten Leerstand

Bergedorf. Ein Wasserschaden im Alten Bahnhof am Neuen Weg in Bergedorf hat den Grundeigentümerverein zu einem kurzfristigen Umzug gezwungen. Die Geschäftsstelle ist nun vorübergehend in der Fußgängerzone Sachsentor zu erreichen: im bis dato leer stehenden Ladengeschäft mit der Hausnummer 55, bis vor Kurzem Domizil des beliebten Dekoladens Nanu Nana, der ins Erdgeschoss des City Centers Bergedorf umgezogen ist.

Nanu Nana musste umsiedeln, weil der Vermieter der bisherigen Fläche, die Volksbank Bergedorf, Eigenbedarf angemeldet hatte. Das Kreditinstitut, Nachbar zur Rechten, möchte die Filiale im Sachsentor erweitern. Noch aber ist es nicht so weit. „Deshalb haben wir dort auf einer Teilfläche Unterschlupf gefunden“, sagt Traute Rohmann vom Grundeigentümerverein.

Anfang November war ein Wasserrohr im Alten Bahnhof geplatzt. Der markante hellblaue Holzbau, entstanden nach einem Entwurf des bekannten Stadtplaners Alexis de Chateauneuf, stammt offiziell aus dem Jahr 1842 und gilt als zweitältestes erhaltenes Bahnhofsgebäude Deutschlands. Anfang der 1990er-Jahre wurde das Haus komplett saniert und neu aufgebaut. Es ist heute im Eigentum der städtischen Sprinkenhof GmbH und steht unter Denkmalschutz.

Das ehemalige Kassen- und Wärterhaus des Bergedorfer Bahnhofs der „Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn“ entstand 1842 nach dem Entwurf von Alexis de Chateauneuf.

Foto: Carsten Neff / NEWS & ART

Und das macht die Sanierung ein Stück weit aufwendiger. „Der Dielenboden ist rausgenommen worden, die Unterkonstruktion ist nass und muss getrocknet werden“, sagt Traute Rohmann. Sie hofft dennoch, dass der Grundeigentümerverein schon im Januar wieder in seine alten Räume zurückkehren kann.

Bis dahin gelten im Sachsentor 55 die gewohnten Öffnungszeiten: montags von 9 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr. Vom kommenden Mittwoch an macht der Verein über die Feiertage aber erst mal Betriebsferien. Geöffnet ist wieder mit Beginn der zweiten Januar-Woche..