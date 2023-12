Steht im Weg: Lichtmast in Lohbrügge soll versetzt werden

Hamburg. Noch steht der Lichtmast an der Einmündung der Poeckstraße in die Straße Höperfeld in Lohbrügge mitten auf dem Bürgersteig. Doch das stählerne Hindernis könnte demnächst versetzt werden. Peter Gleba, Referent der Hamburger Verkehrsanlagen GmbH (HHVA), räumte im Verkehrsausschuss am Dienstagabend (12. Dezember) ein, dass der Mast schlecht platziert worden sei. „Wir werden überprüfen, ob er nach hinten gesetzt werden kann. Wenn ja, werden wir das auch tun“, sagte Gleba.

Die Bergedorfer CDU hatte in einem Verkehrsausschuss im November bemängelt, dass der Mast am Höperfeld Menschen im Rollstuhl oder Eltern mit Kinderwagen den Weg versperren könnte. Ein mögliches Hindernis könnten im Boden verlaufende Leitungen und Rohre sein. Ansonsten will die HHVA den Fehler korrigieren, der entstand, als der neue LED-Lichtmast in den Boden gerammt wurde.

Verkehr Bergedorf: Lichtmast in Lohbrügge soll versetzt werden

Bei der Installation werde vor allem auf den vorgeschriebenen Abstand zur Bordsteinkante geachtet. Für das städtische Unternehmen HHVA sei es zu teuer und zeitaufwendig, bei jedem Mast die Gesamtsituation zu beurteilen. Die Konstruktion sei aber flexibel und ermögliche spätere Korrekturen.

Die Christdemokraten hatten auch die Standorte von neuen Masten an Deichstraßen im Landgebiet wie am Allermöher Deich oder am Moorfleeter Deich kritisiert. Dort stehen die Laternen teilweise sehr nah am Straßenrand. Die Befürchtung der CDU: Wird ein neuer Gehweg an dieser Stelle gebaut, müsste man alle Pfähle wieder versetzen.

Bewegungsmelder sind zu unpräzise und reagieren auch auf Autos

HVVA-Referent Gleba stimmte zu, dass die Lichtmasten unglücklich platziert seien. „Wir können sie aber nicht weiter von der Fahrbahn entfernt aufstellen, da sie ansonsten zu nahe an der Böschung wären.“ Da die neuen Stahlmasten weniger tief im Boden versenkt werden als die alten Holzpfähle, wären sie dann nicht sicher verankert.

Ausreden konnte Experte Gleba der CDU allerdings die Idee, LED-Masten auf weniger frequentierten Wegen mit dimmbaren LEDs und Bewegungsmeldern auszustatten. Die Bewegungsmelder seien zu unpräzise und reagierten oft auch auf Autos, zudem ginge die kompliziertere Technik auch mit einer geringeren Lebensdauer der Anlage einher. Am Ende rechne sich die Energieersparnis nicht.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Zu einer Entscheidung über den Antrag der CDU konnte sich der Ausschuss aber nicht durchringen. Die Christdemokraten forderten darin die Verkehrsbehörde sowie die Umweltbehörde auf, alle Lichtmasten im Bezirk in Zukunft so aufzustellen, dass die Gehwegbreite möglichst wenig eingeschränkt werde, sowie Masten auf Schutzstreifen möglichst weit weg vom Fahrbahnrand zu platzieren.

Das Bezirksamt soll in die Aufstellung mit einbezogen werden. Mitglieder der Koalition meldeten weiteren Beratungsbedarf an. Baudezernent Lars Rosinski beruhigte die Politiker: Bis zu einer endgültigen Entscheidung, werde man ganz informell besonders auf die Standorte der Masten achten.