Parkdruck für Bücherbus Bergedorf steigt – mit harten Folgen

Bergedorf. Der Bücherbus bleibt zwischen den Jahren in der Garage: Vom 22. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024 legt das blaue Gefährt der Bücherhallen Hamburg eine Pause ein. „Ab dem 2. Januar 2024 sind wir wieder unterwegs und freuen uns auf unsere kleinen und großen Gäste“,sagt Ingrid Achilles, Leiterin der Hamburger Bücherbusse. Die Fahrbibliothek bringt mittwochs bis freitags neuen Lesestoff oder auch Hörbücher und Filme nach Bergedorf und in die Vier- und Marschlande. Etwa 4500 Medien sind Bord.

Die Ausleihzahlen würden sich mittlerweile wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie befinden, stellt Ingrid Achilles fest. Während der Corona-Zeit waren die Ausleihzahlen stark zurückgegangen. Die Menschen blieben zu Hause und ihre Mediennutzung sei verstärkt digital gewesen, meint Ingrid Achilles, die zu den Hauptkunden des Bücherbusses vor allem Familien mit kleinen Kindern zählt.

Große Herausforderung für die rollende Bücherei sei der steigende Parkdruck, stellt Ingrid Achilles fest. Im Quartier Am Gleisdreieck in Billwerder hatte das bereits zur Folge, dass der Bus den Haltepunkt nicht mehr anfahren kann, weil das Team dort keinen geeigneten Stellplatz mehr findet. Der Haltepunkt wurde daher aus dem Fahrplan gestrichen. Und auch an Odemanns Heck in Curslack sei es oftmals schwierig, einen Platz zu finden, an dem der Bus am Donnerstagnachmittag (16.10 bis 17 Uhr) geparkt werden kann. Internet: https://www.buecherhallen.de/buecherbusse.html