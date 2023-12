„Hamburger Prater“: Das erste Bier von Bill Brew ist fertig

Hamburg. In der Drei Kronen Brauerei im mehr als 500 Kilometer weit entfernten Memmelsdorf in Oberfranken wurde gerade ein ganz besonderes Bier abgefüllt. Das Wiener Lager „Hamburger Prater“ ist dort nach einem Rezept der HHoppiness gebraut worden. Das Start-up hat Christian Temme aus Bergedorf gemeinsam mit seinen Mitgesellschaftern Marek Westendorf und Patrick Hartmann im Sommer gegründet. Unter dem Namen Bill Brew bringen sie ein eigenes Bier auf den Markt.

Bevor in der eigenen Brauerei am Billwerder Billdeich gebraut und abgefüllt wird, kommt der Premierensud aus der Lohnbrauerei. Ab Donnerstag, 14. Dezember, wird das Bier im Braustättchen am Fischmarkt (Fischmarkt 17) erhältlich sein. Vorbestellungen können dort bis Weihnachten abgeholt werden. Am Freitag, 15. Dezember, 17 bis 1 Uhr, gibt es eine Release-Party im Malto an der Max-Brauer-Allee 88 in Altona-Alstadt.

Hamburger Prater: Brauerei vom Billwerder Billdeich bietet erste Sorte zum Verkauf an

Dort wird auch Nikhil Jani von Circle 8, der mit seiner Brauerei ebenfalls an den Billwerder Billdeich 36a gezogen ist, drei neue Biere aus Billwerder vorstellen. „Gemeinsam werden wir fünf Biere vom Fass präsentieren“, kündigt Christian Temme an. Das Wiener Lager von Bill Brew wird es dann in zwei Varianten geben, nämlich in Memmelsdorf und in Billwerder gebraut.

An den beiden Sonnabenden vor Weihnachten, 16. Dezember und 23. Dezember, jeweils 10 bis 15 Uhr, wird es am Billwerder Billdeich 36a einen Brauereiverkauf geben, wo die Vorbestellungen für Billwerder abgeholt werden können (Barzahlung und Karte). Auch von Circle 8 soll es dann Biere zum Verkauf geben. Weitere Infos auf Facebook oder Instagram unter billbrew_hamburg.