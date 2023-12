Ein „Hexensommer“ im Zentrum bunter Nachmittage

Hamburg. Die Liedertafel Concordia Tatenberg bittet zum Theaternachmittag mit Musik und Kuchen ins Fährhaus Tatenberg am Tatenberger Deich 162. Im Mittelpunkt der bunten Nachmittage anlässlich des 146. Stiftungsfestes an den Sonntagen 14., 21. und 28. Januar steht die Aufführung „Hexensommer“. Einlass ist jeweils ab 14.30 Uhr, Beginn des Theaterstücks ist um 16 Uhr. Der Vorverkauf hat begonnen.

In der Komödie in drei Akten von Petra Blume hat Bauer Behn (Eckhard Meier) Geldsorgen, hofft auf eine gute Ernte und entdeckt plötzlich Kornkreise auf seinem Feld. Tochter Tanja (Sabrina Meier) glaubt an das Übersinnliche, Nachbarin Anna Delfs (Sandra Knoblauch) will den Hof und den Bauern. Ihr Knecht Jochen (Lukas Wagner) soll Manfreds Ernte heimlich vernichten. Die Frage, ob vielleicht doch ein Ufo auf dem Feld gelandet ist, ruft den Doktoranden Karsten Rohloff (Julian Brandt) auf den Plan. Schließlich entdeckt Tanja tatsächlich eine Außerirdische (Rebecca Wagner). Das Stück ist voller Intrigen, Liebeleien und Verwirrungen und somit Garant für einen heiteren und schönen Theaternachmittag.

Liedertafel Concordia Tatenberg feiert Stiftungsfest

Wer statt des selbst gebackenen Kuchens der Sängerfrauen lieber etwas Deftiges möchte, findet in der Fährhausküche von Anja Schwormstedt sicher das Richtige. Neben der kurzweilig-amüsanten Komödie werden die Gäste der Liedertafel Concordia Tatenberg selbstverständlich auch mit Gesang verwöhnt. Karten sind nun im Vorverkauf für 10 Euro erhältlich – bei Eckhard Meier am Tatenberger Deich 193 oder telefonisch unter 040/7372220.