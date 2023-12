Ist schon Weihnachten? Bescherung für Vereine bei der Haspa

Curslack. Bis Heiligabend bleiben noch knapp drei Wochen. In der Haspa am Curslacker Deich 175 war aber schon jetzt Bescherung. Fast 20.000 Euro konnte die Filiale in diesem Jahr an Vereine und Institutionen aus den Vier- und Marschlanden übergeben. „So hoch war die Summe noch nie“, freut sich Corinna Mönke, stellvertretende Filialleiterin.

Das Geld stammt aus dem Haspa LotterieSparen: Teilnehmer erwerben dabei ein Spar-Los für fünf Euro. Vier Euro davon werden vom Loskäufer gespart. Von dem verbliebenen Euro fließen 75 Cent in die Gewinnauslosung für Geldpreise bis zu 30.000 Euro. 25 Cent werden als Zweckertrag für gemeinnützige Zwecke einbehalten. Da sich rund 90.000 Haspa-Kunden jeden Monat beim LotterieSparen beteiligen, können jährlich über 500 gemeinnützige Einrichtungen in und um Hamburg mit rund 2,3 Millionen Euro unterstützt werden.

Bescherung für Vereine bei der Hamburger Sparkasse

Genau 19.980 Euro gehen in diesem Jahr in die Vier- und Marschlande und werden unter neun Vereinen und Institutionen aufgeteilt. Den größten Posten mit 3500 Euro geht an den Bergedorfer Angelverein, der einen Schmalspurtraktor anschaffen möchte. Die Vierländer Schützengesellschaft bekommt 3000 Euro für eine elektronische Schießanlage, neue Turnieranzüge hätte der Reit- und Fahrverein Vierlanden gern und bekommt dafür 2480 Euro.

Gleich zwei Anträge des SV Curslack-Neuengamme wurden bewilligt: 1500 Euro gibt es für eine neue Trainingsausstattung im Ju-Jutsu und 1000 Euro für die Förderung der Nachwuchsarbeit der Fußballabteilung.

Jeweils 2000 Euro gehen an die Freiwillige Feuerwehr Curslack, die davon einen Umbau im Außenbereich ihres Feuerwehrhauses finanziert, sowie an das Haus Warwisch, das einen neuen Segelsatz für den Kutter „Borgesch“ braucht.

Jeweils 1500 Euro bekommen der Förderverein der FF Moorfleet sowie der FF Altengamme: Die Marschländer Feuerwehr braucht einen Schrank für die Einsatzkleidung der Jugendfeuerwehr sowie der aktiven Abteilung, die Vierländer Retter möchten Feldbetten inklusive Zubehör anschaffen. Für 1500 Euro will der SCVM seine Beschallungsanlage aufzurüsten.

Im April entscheidet der Vorstand der Haspa über die Verteilung

Gefördert werden investive Vorhaben wie Anschaffungen oder kleinere Baumaßnahmen sowie Reparaturen, die in direktem Zusammenhang mit dem gemeinnützigen Zweck stehen. Bewerbungen können jährlich im Januar und Februar eingereicht werden. Im April entscheidet der Vorstand der Haspa über die Verteilung. Die Bewerbung erfolgt online unter www.haspa-blog.de/foerdermittel-aus-dem-haspa-lotteriesparen-beantragen/.