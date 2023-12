Vierlanden Stiftung bringt Elbphilharmonie nach Kirchwerder

Kirchwerder. Um ihre Heimat zu verschönern, haben Bärbel-Marlen und Herbert Buhk vor neun Jahren die Vierlanden Stiftung ins Leben gerufen. Denn vor allem die schmucklosen und vielerorts auch beschmierten Verteilerkästen waren dem Ehepaar, das heute in Jesteburg lebt, ein Dorn im Auge. Mittlerweile hat die Stiftung bereits 125 Projekte in den Vierlanden umgesetzt. Vornehmlich Verteilerkästen wurden mit schmuckvollen Bilder besprayt, aber auch Wartehäuschen an Bushaltestellen, wie in diesem Jahr am Süderquerweg. Zudem beteiligt sich die Vierlanden Stiftung seit dem Start von „Hamburg blüht“ als Blütenbotschafter im großen Stil.

Zuletzt wurde nun eine Anlage mit vier großen Kästen von Hamburg Wasser am Kirchwerder Landweg, etwa auf Höhe der Hausnummer 248 verziert. Und damit bringt die Vierlanden Stiftung ein Stück Hamburg ins Landgebiet. Denn nachdem zuvor typische Motive aus den Vierlanden, wie Gewächshäuser, die Elbe, heimischen Vogelarten und Blumen auf die Kästen gesprüht wurden, sind auf den Kästen in Kirchwerder nun auch prägnante Gebäude und Szenen aus dem Hamburger Stadtbild zu finden.

Elbphiharmonie und Alsterfontäne schmücken das Straßenbild von Kirchwerder

Dort sprudelt die Alsterfontäne auf der Binnenalster in die Höhe und fahren Schiffe im Hafen an der Elbphilharmonie vorbei. Aber auch die Vierlande dürfen nicht fehlen, sind daher ebenso eine Windmühle, ein Bauernhaus und ein fliegender Storch zu finden. Zudem wurde am Hower Brack ein etwa 50 Jahre alter Kasten der Telekom einem Lifting unterzogen, ihn ziert nun ein Rehbock.

Auch eine Windmühle ist am Kirchwerder Landweg zu sehen.

Foto: Vierlanden Stiftung

Das Stifter-Ehepaar ist weiter voller Tatendrang, um ihre Heimat zu verschönern. So sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr zwei weitere Verteilerkästen der Telekom am Curslacker Heerweg/Achterschlag sowie am Kirchwerder Marschbahndamm/ Neuengammer Heerweg bearbeitet werden. „Der Vierlanden Stiftung geht es gut, aber es wird immer schwieriger, Spender zu finden“, stellt Herbert Buhk fest.

Mehr zum Thema

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aufgrund der allgemeinen Inflation würde das Geld bei den Spendern eben nicht mehr so locker sitzen, weiß der gebürtige Vierländer. Und auch die Kulturförderung des Bezirksamtes Bergedorf habe sich fast gänzlich für kleinere Zuschüsse zurückgezogen: „Wir haben gerade die Info erhalten, dass 2024 keine Zuschüsse für die Vierlanden Stiftung bereitgestellt werden“, sagt Herbert Buhk, der deswegen aber nicht den Kopf in den Sand steckt. „Wir werden auch 2024 Projekte initiieren, aber im kleineren Rahmen.“ Zudem ist um Ostern eine Info-Veranstaltung in Vierlanden geplant, um die Arbeit der Stiftung bekannter zu machen und eventuell weitere Mitstreiter zu finden.