Wie ein Tannenbaum Weihnachtswünsche wahr werden lässt

In einer Bank an der Alten Holstenstraße in Bergedorf steht ein Baum, der über einen QR-Code Menschen und Projekte zusammenbringt.

Hamburg. Er ist ein Blickfang und trägt ungewöhnliche Früchte. Seit dieser Woche schmückt ein Wunschbaum die Bergedorfer Filiale der Deutschen Bank in der Alten Holstenstraße. Die Idee dazu entstand im Spätsommer. Damals grübelten Nick Pankow und Beate Braubach über eine originelle Möglichkeit, um für die Arbeit und die Unterstützung der Stiftung „SHiP – Engagement für Bergedorf“ zu werben. Ein Weihnachtsbaum mit sinnhaftem Schmuck erschien beiden die beste Idee.

Nun hängen Wunschkarten im weihnachtlichen Tannengrün. In der Adventszeit informieren sie Kunden und Besucher über unterschiedliche gemeinnützige Projekte und Vereine der Stadt. Mit einem QR-Code versehen, ermöglichen die Karten den direkten Kontakt zu den geförderten Projekten. Parallel dazu können Bankkunden gleich vor Ort spenden. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alle Infos dazu parat“, garantiert Filialleiter Nick Pankow.

Bergedorf: Wunschbaum stellt Kontakt zu gemeinnützigen Einrichtungen her

Die 2012 gegründete SHiP-Stiftung fördert gemeinnützige Initiativen, Projekte und Organisationen und damit den freiwilligen Einsatz von Menschen für Menschen in ganz Bergedorf. Konkret vergab SHiP im ablaufenden Jahr zum Beispiel Spendengelder für die Ausbildung von Trauerbegleitungen und für den Bau eines inklusiven Hausboots, das Menschen mit Behinderungen Ausflüge und Abenteuer auf dem Wasser ermöglicht. SHiP finanzierte Zimmer für obdachlose Menschen und unterstützte die Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.

„Am Baum hängen 19 Kärtchen. Wir fördern pro Jahr etwa die doppelte Zahl an gemeinnützigen Projekten“, erklärt Vorstandsmitglied Beate Braubach. 2013 begann die Stiftung mit 7000 Euro zu helfen, dieses Jahr wurden bereits 40.000 Euro an Spendengeldern weitergegeben. Besonders Neugründungen, die schon mit kleinen Summen weiterkommen, liegen SHiP am Herzen. Sie sind herzlich eingeladen, sich in der Geschäftsstelle über Fördermöglichkeiten zu informieren.

Projekt der SHiP-Stiftung erhält Stiftungspreis der Justizbehörde

Was kleine Hilfe bewegen und bedeuten kann, das zeigt nach Ansicht des Hamburger Senats auch die Initiative „Senioren helfen Senioren“. Im Hamburger Rathaus wurde das Projekt der SHiP-Stiftung jüngst mit dem Stiftungspreis der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz ausgezeichnet. Für Beate Braubach und ihr Team war das einer der schönsten Tage des Jahres. „Senioren helfen Senioren“ gibt es seit zehn Jahren in Bergedorf.

Mit ihrem handwerklichen Know-how helfen die Männer und Frauen des Projektes bei kleineren Reparaturen und Handarbeiten im Haus. Daneben ist immer auch Zeit für ein Gespräch. Wer eine ehrenamtliche Hilfe braucht, kann sich direkt bei der SHiP unter der Telefonnummer 040/18 08 87 03 melden. Der Einsatz ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.