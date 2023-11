Waldohreule verunglückt: Höhenretter holen Vogel aus Baum

Hamburg. Ein hektisches Flattern über ihren Köpfen bemerkten am Freitag, 24. November, Spaziergänger, die an der Straße Am Langberg in Boberg unterwegs waren. Der Verursacher war schnell klar: Eine kleine Waldohreule hatte sich in etwa 15 Meter Höhe an einer dünnen Schnur in einer Eiche verfangen. Weil das Tier offensichtlich von allein nicht mehr davon loskam, riefen die Spaziergänger zunächst die Tierrettung an, die wiederum an die Feuerwehr Hamburg verwies.

Gegen 10.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit einer Drehleiter an. Die Retter sahen, dass sich die Eule mit ihrem rechten Flügel in der Schnur verfangen hatte. Doch die Drehleiter konnte nicht fest aufgestellt werden. Was tun? Die Feuerwehr entschied sich, die Höhenretter zu alarmieren.

Eule befreit

Foto: Privat / bgz

Feuerwehr Hamburg: Höhenretter holen verunglückte Eule aus Baum

Diese schossen sodann eine Wurfleine über einen Ast und zogen eine Aufstiegsleine nach, die in der Baumkrone gesichert wurde. Nun zog sich mit einer Winde ein Beamter der SEGH (Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung) hoch und konnte das Tier mit einem Kescher zu sich ziehen, zugleich die Sehne – vermutlich eine Drachenschnur – durchtrennen.

In einen Käfig gerettet, wobei die kleine Eule noch ein bischen aufgeregt guckt.

Foto: Privat / bgz

Das Tier wurde zu Boden gelassen und an den Gerätewagen der Technischen Einsatzleitung übergeben. Deren Mannschaft fuhr die Waldohreule in einer Transportbox zum Tierheim an der Süderstraße.

