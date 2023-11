Ein ganzes Wochenende voller Kunst im SerrahnEins

Sie sorgen für „Kunst im SerrahnEins“: Heinrich Wollitz (v.l.), Andrea Steenbock und Achim Sperber, alias Joe Eagle, vor dem Kulturhaus am Bergedorfer Hafen.

Bergedorf. Für ein Wochenende bestimmt jetzt die Kunst das Ambiente im großen Saal des Kulturhauses SerrahnEins am Bergedorfer Hafen. Los geht es am Freitag, 24. November, von 18 bis 20 Uhr mit der Vernissage, bei der natürlich alle acht ausstellenden Künstler an der Serrahnstraße 1 dabei sind.

Besuchern wird auch am Wochenende täglich von 11 bis 18 Uhr eine große Vielfalt geboten. So ist mit Andrea Steenbock eine Bildhauerin dabei. Ann-Kathrin Stein zeigt Fotografien, Kalligraf Günther Lange Schriftkunst und Achim Sperber ist unter seinem Alter-Ego Jo Eagle mit einer Metallarbeit vertreten. Hinzu kommen die Maler Cathrin Dahm-Schmidt, Peetje Peemöller und Heinrich Wollitz. Sie alle arbeiten und leben in Bergedorf und Umgebung.

„Omas gegen Rechts“ präsentieren besonderen Gast

Wer genau nachzählt, wird merken, dass bei der Aufzählung noch ein Künstler fehlt. Tatsächlich kann der nicht persönlich anwesend sein: Die Initiative „Omas gegen Rechts“ präsentiert den 1995 verstorbenen Horst Janssen mit ausgewählten Plakaten seines eindrucksvollen Schaffens.

Alle gezeigten Werke sind zu verkaufen – auch die Horst-Janssen-Plakate. Und wer bereits bei der Vernissage vorbeischaut, hat nicht nur die größte Auswahl. Freitag sorgt Birgit Beinlich von der Lolaband mit ihrer Klarinette für besondere Stimmung. Der Eintritt ist frei.