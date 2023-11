Sander Tannen: Spielplatz mit Wackelbalken für Abenteurer

Das Bergedorfer Bezirksamt investiert 146.000 Euro in die Neugestaltung und in moderne Spielgeräte. Was es da jetzt alles gibt.

Lohbrügge. Ursprünglich in den 80er Jahren angelegt, wurde der Spielplatz in den Sander Tannen einer dringend benötigten Modernisierung unterzogen, so das Bezirksamt: „Ein Teil der alten Spielgeräte war marode und entsprach nicht mehr den Bedürfnissen der Kinder.“ Und so wurden bereits vor einem Jahr Drei- bis Sechsjährige aus der Kita Riehlstraße in die Planung einbezogen und nach ihren Wünschen gefragt.

Das Ergebnis lässt sich nach zwei Monaten Bauzeit sehen: Ein neuer Kletterturm, bodennahe Balancierstämme, Wackelbalken in niedriger Höhe, Reckstangen und eine erweiterte Sandkiste mit Backtisch zählen zu den neuen Attraktionen. Zudem wurde die alte Kutsche aufgearbeitet und ein weiteres Pony eingespannt.

Bezirksamt Bergedorf: Spielplatz mit Wackelbalken für kleine Abenteurer

Erneuert wurde auch der Rutschenturm, nun gibt es einen umfassenden Fallschutz. Zudem wurden Sitzgruppen mit Bänken und Tischen aufgestellt. Insgesamt kostetet die Neugestaltung 146.000 Euro, wovon etwa 87.000 Euro in die neuen Spielgeräte flossen.

Die Finanzierung erfolgte aus dem Erhaltungsmanagement Forst, erklärt Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann, die bei der Einweihung am Mittwoch, 22. November, vom spaßigen „Waldgeist Joe-Ho“ begleitet wurde: „Mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Modernität und kindgerechtem Design haben wir den Spielplatz wieder zu einem Ort der Freude und des Abenteuers gemacht. Mein Dank gilt allen Beteiligten für ihre Unterstützung bei diesem Projekt.“