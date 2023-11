CDU: Kostenfreie Gassibeutel in den Fußgängerzonen

Bergedorf. Es muss nicht immer böse gemeint sein. Aber „häufig können Hunde-Kothaufen von deren Haltern nicht aufgenommen werden, weil gerade kein Kotbeutel zur Hand ist“, glauben Bergedorfs CDU-Politiker. Sie wollen einem solchen Mangel nun Abhilfe bereiten, damit es nicht zu unhygienischen Ärgernissen kommen, wenn man hineintritt oder „spielende Kinder damit in Berührung kommen“. Laut einem Antrag für die Bezirksversammlung, die am Donnerstag, 30. November, von 18 Uhr an im Rathaus tagt, möge sich die Bezirksamtsleiterin zu diesem Thema mit Hamburgs Stadtreinigung in Verbindung setzen.

Zwar habe die Stadtreinigung 2022 nach eigenen Angaben 32 Millionen Gassibeutel kostenlos verteilt, aber, so die CDU: „Was nützt dies, wenn im entscheidenden Moment keiner zur Hand ist?“ Und so mögen doch bitte in der Nähe von Mülleimern oder an Lampenmasten Beutelspender montiert und turnusmäßig von der Stadtreinigung befüllt werden.

CDU Bergedorf: Kostenfreie Gassibeutel in den Fußgängerzonen

Was sich in vielen Ostseebädern bewährt habe, könne auch in Bergedorf funktionieren, so etwa im Sachsentor und in der Alten Holstenstraße, ebenso sei auch das Umfeld vom Kinderspielplatz im Schlosspark ein geeigneter Standort. Eine Liste geeigneter Standorte möge Bergedorfs Verwaltung „spätestens in der März-Sitzung des Umweltausschusses“ präsentieren.