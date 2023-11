Lohbrügge. „Viel Spaß bei der Erkundung des GyLoh“, wünscht Heiko Reich, der Schulleiter des Gymnasiums am Binnenfeldreder 5. Er ist froh, dass er rechtzeitig zum Tag der offenen Tür das neue Gelände nahezu fertiggestellt zeigen kann: Wo früher die alten Waben-Klassenhäuser standen, haben die Schüler jetzt mit 4000 Quadratmetern eine richtig große Fläche zur Verfügung, so Reich: „Neben dem Bolz- und Basketballplatz kommen noch Spielgeräte, Rasenflächen und Sitzgelegenheiten hinzu. Die Sitzgelegenheiten sind teilweise in Tribünenform gestaltet, um auch Unterricht im Freien zu ermöglichen.“

Am kommenden Sonnabend, 25. November, öffnet das Gymnasium Lohbrügge von 14 bis 17 Uhr für den diesjährigen Tag der offenen Tür – mit sämtlichen Angeboten: Neben den verschiedenen Fachbereichen und den künftigen Klassenlehrern gehören der bilinguale und der naturwissenschaftliche Schwerpunkt dazu.

Lohbrügge: Das „GyLoh“ lädt zum Tag der offenen Tür ein

„Aber auch Musikerinnen und Musiker haben viele Möglichkeiten. So hat unser Chor gerade die Einbürgerungsfeier im Hamburger Rathaus begleitet, und wir alle waren ganz stolz darauf. Ein gemeinsames Foto mit dem Bürgermeister gab es auch“, freut sich Heiko Reich. Wer in Zukunft bei solchen Veranstaltungen dabei sein möchte, könne sich also in der „Chorklasse“ anmelden.