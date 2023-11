Stellplätze sind rar. Wer nun gehofft hatte, die sechs Behälter würden nur übergangsweise am Vinhagenweg stehen, hat sich getäuscht.

Sechs Abfallbehälter stehen auf dem Parkstreifen am Vinhagenweg.

Verkehr in Bergedorf Mitten im Zentrum: Recycling-Container blockieren Parkplätze

Hamburg. Sechs Müllcontainer stehen aufgereiht am Vinhagenweg, im Schatten des wenig ansehnlichen Parkhauses Sachsentor. Seit dem Sommer befinden sich die Abfallbehälter an dieser Stelle und sorgen damit für Ärger unter Bergedorfern. Darauf lässt zumindest eine Beschwerde im Onlineportal Melde-Michel schließen. Der Grund für den Unmut: Die Container blockieren zwei bis drei Stellplätze auf dem dafür vorgesehenen Parkstreifen.

„Warum müssen die Recycling-Container auf öffentlichen Parkraum stehen? Im Bereich Bergedorfer Schloßstraße/Vinhagenweg/Chrysanderstraße sind Parkplätze nicht gerade reichlich vorhanden“, lautet die Nachricht beim Melde-Michel. Erschwerend kommt hinzu, dass direkt am Vinhagenweg zweimal in der Woche der Bergedorfer Wochenmarkt an der Chrysanderstraße stattfindet und auch motorisierte Kunden anlockt. Und: Wenn die Container entleert werden, wird die Straße für mindestens 15 Minuten blockiert.

Bürger beschweren sich beim Melde-Michel: Container blockieren Parkplätze

Die Bürgerbeschwerde wurde vom Melde-Michel bereits an die Hamburger Stadtreinigung weitergeleitet. Auf schnelle Abhilfe können die Parkplatzsuchenden jedoch nicht hoffen. Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher der Stadtreinigung, dass der Standort der Container bestehen bleiben soll, bis das alte Parkhaus Sachsentor vermutlich 2025 abgerissen wird. „Voraussichtlich ist dann ein erneuter Umzug des Container-Standortes notwendig“, sagt Sprecher Johann Gerner-Beuerle.

Tatsächlich sind die Container überhaupt nur auf dem Parkstreifen gelandet, weil auch der alte Standort für Ärger sorgte. Ursprünglich standen die Behälter auf der anderen Straßenseite auf Höhe Vinhagenweg 2. „Hier kam es aber zu Beschwerden von Anwohnenden, die den Lärm durch oftmals zu späte Nutzung der Depotcontainer, insbesondere der Entsorgung von Altglas, als störend empfanden“, so Gerner-Beuerle. Er betonte, dass die Container häufig benutzt würden und daher an diesem Standort unbedingt nötig seien.