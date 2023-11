Land unter: Parken auf dem Frascatiplatz immer schwieriger

Hamburg. Der Frascatiplatz ist zur Seen-Landschaft geworden. Seit Wochen schon scheint das Wasser nicht mehr abzufließen – und weil fast täglich immer neue Regenmengen hinzukommen, wachsen die Pfützen kontinuierlich. Auch die Entwässerungsgräben beiderseits des Areals sind längst vollgelaufen und scheinen nichts mehr an das nahe Flüsschen Brookwetterung abzugeben.

Der Parkplatz Frascatiplatz versinkt seit Tagen im Wasser. Die seitlichen Gräben laufen über (hier Höhe Neuer Weg).

Foto: Wiebke Schwirten

Im Bergedorfer Rathaus sei die Problematik bekannt, hieß es am Donnerstag auf Nachfrage von Sprecher Lennart Hellmessen: „Das Bezirksamt ist zuständig für den Frascatiplatz. Und wir sind auch bereits mit einer Tiefbaufirma in Kontakt. Offenbar ist eine wichtige Entwässerungspumpe ausgefallen.“ Die Experten wollten sich die Problematik am Donnerstag noch ansehen und schnellstmöglich für Abhilfe sorgen.

Gastspiel des Kindertheaters Yakari macht die Parkplatzfläche noch enger

Wie wichtig das ist, zeigt die Parkplatzsituation auf diesem bei Autofahrern sehr beliebten Areal. Die beiden größten Pfützen – eine nahe dem Ausgang zur Vierlandenstraße und die andere auf halber Höhe am Neuen Weg – machen schon etliche Stellplätze unbenutzbar. Und weil bis Ende November auch noch das Kindertheater Yakari auf dem Frascatiplatz gastiert, herrscht bei großem Andrang von Fahrzeugen etwa am Sonnabend ohnehin schon Platzmangel.

Frascatiplatz Frascatiplatz Dorothea Benedikt

Bedenklich ist Wassertiefe am Ausgang Vierlandenstraße mittlerweile sogar schon für kleinere Pkw. Wer weniger als 30 Zentimeter Bodenfreiheit hat, taucht hier gefährlich tief ein. Und mitten in diesem trüben See scheint sich zu allem Überfluss auch noch eine Kante zu verstecken, deren Überfahren manche Autofahrer geschockt stoppen und zurücksetzen lässt.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gefährliche Kante im Untergrund: Blick vom Curslacker Neuen Deich zur großen Pfütze auf dem Frascatiplatz, nahe dem Ausgang zur Vierlandenstraße.

Foto: Wiebke Schwirten

Mit Blick auf die Riesenpfütze meinte eine Frau am Donnerstag: „Das ist der neue See in Bergedorf.“ Eine andere ergänzte kopfschüttelnd: „Im Internet steht, es sind hier noch Parkplätze frei. Ja, aber in welchen Zustand ...“