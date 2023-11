Rekordspende: Wofür die Tafel Bergedorf 50.000 Euro braucht

Hamburg. „So ein große Spende hatten wir noch nie“, freute sich Ulrike Eckert-Riecke, Stellvertretende Vorsitzende der Tafel Bergedorf. Die Summe auf dem symbolischen Scheck war in der Tat beeindruckend: 50.000 Euro erhält die Organisation von der Deutschen Fernsehlotterie. Mit dem warmen Geldregen finanziert die Tafel ein neues Kühlfahrzeug.

„Unser alter Sprinter mit Kühlung ist am Ende seiner Lebensdauer angelangt“, sagte Claus Sander, stellvertretender Vorsitzender der Tafel Bergedorf. Mit dem Spezialfahrzeug holt die Tafel verderbliche Lebensmittel wie Fleisch, Aufschnitt oder Molkereiprodukten bei den Spendern ab, um sie später an Bedürftige zu verteilen. Im Lager bewahren die ehrenamtlichen Helfer die Lebensmittel in Kühlschränken auf.

Obwohl zahlreiche Spender regelmäßig Lebensmittel zur Verfügung stellen, müssen die Helfer häufig spontan reagieren. Eckert-Riecke: „Manchmal bekommen wir einen Anruf von einem Supermarkt, dass er eine größere Menge Joghurt abzugeben hat. Nach Weihnachten gibt es plötzlich Räucherlachs.“ Dann kommt der Kühlwagen zum Einsatz, um die Leckereien ins Lager zu transportieren, ohne die Kühlkette zu unterbrechen. Um Gemüse abzuholen, ist der Wagen dagegen nicht nötig. „Wir geben alles, was wir morgens abholen, noch am selben Tag an die Kunden aus“, betonte Eckert-Riecke.

Das jährliche Budget der Tafel Bergedorf beträgt 80.000 Euro, der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden. Für die teure Anschaffung des neuen Kühlfahrzeugs wandte sich die Lebensmittelretter daher an die Deutsche Fernsehlotterie. „Wir haben im Januar einen Sonderfonds in Höhe von 30 Millionen Euro für die Tafeln in Deutschland geschaffen“, erklärte Jan Spekker, Leiter der Unternehmenskommunikation der Deutschen Fernsehlotterie.

„Wir beobachten, dass das soziale Gleichgewicht in Deutschland immer mehr aus den Fugen gerät“, sagte Spekker. Über die Tafeln könne man möglichst viele hilfsbedürftige Menschen erreichen. Spekker: „Die Tafel Bergedorf hat sich mit ihrem Antrag bei uns beworben und wurde ausgewählt.“

Tafel überprüft ab sofort die Bedürftigkeit der Kunden

Und wie ist die Lage des Bergedorfer Vereins? „Wir haben ausreichend Lebensmittel vor Ort. Das ist das Wichtigste“, betonte der stellvertretende Vorsitzende Sander. Seine Kollegin Eckert-Riecke, die auch die Ausgabestellen koordiniert, ist auch mit dem Engagement der Freiwilligen äußerst zufrieden. 180 ehrenamtliche Mitarbeiter hat die Tafel zurzeit im Einsatz: 85 Fahrer, 85 Personen in den vier Ausgabestellen sowie zehn Kollegen im Büro.

Weil die Kapazitäten der ehrenamtlichen Helfer bei der Ausgabe beschränkt sind, hatte die Tafel Bergedorf im Sommer 2022 einen Aufnahmestopp für Kunden eingeführt – auch wegen des zusätzlichen Andrangs durch Geflüchtete aus der Ukraine. Nur wer einen Abholausweis besitzt, kann zurzeit Lebensmittel abholen. „Wenn genug zu essen da ist, bekommen natürlich auch andere Menschen etwas ab“, betonte Eckert-Rieke und fügte hinzu: „Wir wollen niemanden wegschicken.“ Aktuell hat der Verein etwa 900 Ausweise verteilt. Da oft eine ganze Familie über einen Ausweis Lebensmittel erhält, versorgt die Tafel etwa 2500 Menschen.

Anfang nächsten Jahres wird die Tafel nun die Bedürftigkeit und den Wohnort aller Besitzer von Abholausweisen überprüfen. Die Betroffenen müssen bis spätestens Ende Februar 2024 mit gültigen Dokumenten nachweisen, dass sie Bürgergeld beziehen oder als alleinstehender Rentner nicht mehr als 1300 Euro im Monat zur Verfügung haben – und dass sie im Bezirk Bergedorf wohnen. Nach dieser Bestandsaufnahme wird der Verein überprüfen, ob der Aufnahmestopp aufgehoben werden kann.