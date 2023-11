Die Geheimnisse der Denkmäler auf dem Bergedorfer Friedhof

Bergedorf. Rundgänge über den 116 Jahre alten Bergedorfer Friedhof sind stets spannende Exkursionen in die jüngere Geschichte des Bezirks. Am Sonnabend, 11. November, widmet sich Historikerin Christel Oldenburg bei ihrer Tour im Rahmen der Woche des Gedenkens insbesondere seinen teils monumentalen Denkmälern. Los geht es um 14 Uhr an der Kapelle I an der August-Bebel-Straße 200.

Erstes Ziel ist ein umstrittenes Relikt aus der Zeit der Weimarer Republik: „Den Opfern“ lautet die Inschrift des Dankmals, das Bürgermeister Wilhelm Wiesner (SPD) hier 1923 aufstellen ließ. Es erinnert an den Ersten Weltkrieg und sollte nach den Wünschen der vielen militärischen Kriegervereine Bergedorfs damals eigentlich eher mitten in der damals noch eigenständigen Stadt aufgestellt werden, um an die aus ihrer Sicht vermeidbare Niederlage Deutschlands zu erinnern.

400 Tote des Zweiten Weltkriegs liegen rund um das Hochkreuz – neben Opfern wohl auch Täter

Als Zweites steht die monumentale Anlage rund um das Hochkreuz auf dem Programm. Hier liegen über 400 Opfer des Zweiten Weltkriegs, darunter Täter und Opfer in scheinbar wahlloser Mischung. Christel Oldenburg wird einige ihrer Biografien vorstellen. Darunter einerseits die des Fallschirmjäger-Generals Richard Heidrich, der unter dem Verdacht steht, an Massakern an Partisanen in Italien beteiligt gewesen zu sein. Aber auch der ehemalige Hansa-Schüler Eckhard Ziolkowski liegt hier, der als junger Leutnant der Lufwaffe 1944 in Österreich fiel.

Führt zu den Gedenkstätten auf Bergedorfs Friedhof: Christel Oldenburg, Historikerin und Bürgerschaftsabgeordnete der SPD..

Foto: Alexandra Schrader

Abschließend geht es zum sowjetischen Gräberfeld auf dem neueren Teil des Friedhofes. Dort steht natürlich das Schicksal der hier liegenden 652 Kriegsgefangenen. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Männer, die kaum älter als 20 Jahre wurden. Fast alle starben im KZ Neuengamme oder bei Einsätzen als Zwangsarbeiter in Bergedorfer Betrieben..

Der Rundgang endet nach rund 90 Minuten mit der Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch im Café Stellar auf der Sternwarte. Die Teilnahme ist kostenlos.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.