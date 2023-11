80-jähriger Nettelnburger überrascht zwei Einbrecher

Der Senior fand sich beim Nachhausekommen plötzlich zwei Fremden gegenüber. Was der Mann in der Situation geistesgegenwärtig tat.

Einbrecher waren in ein Haus in Nettelnburg eingedrungen (Symbolbild).

Hamburg. Schock für einen 80-jährigen Hausbesitzer in Nettelnburg: Der Rentner stand am Mittwochabend, als er gegen 18 Uhr sein Haus In der Hörn aufschloss, plötzlich zwei Einbrechern gegenüber. Die Männer standen auf einer Treppe im Erdgeschoss, hatten offenkundig gerade das Haus durchwühlt.

Der Senior reagierte geistesgegenwärtig: Er schrie die beiden Männern an, die daraufhin durch die Hintertür in den Garten flüchteten und verschwanden. Weil auch die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen, einem Diensthundeführer und dem Polizeihubschrauber Libelle direkt danach vergebens war, sucht die Polizei nun Zeugen und hofft auf Hinweise.

Manches ist noch unklar. Etwa, wie die Männer in das Haus gelangt waren. Sicher ist jedoch, dass sie mehrere Räume durchsuchten und Schmuck erbeuten konnten. Der Polizei liegt eine vage Beschreibung der beiden Männer vor. Beide Täter sollen etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Sie hatten eine „normale“ Statur. Der eine Einbrecher trug eine helle Jacke und hatte eine Taschenlampe dabei. Der zweite Mann trug eine dunkle Jacke.

Beamte des Kriminaldauerdienstes haben noch am Abend die ersten Ermittlungen übernommen, die nun aber durch das zuständige Einbruchsdezernat der Region Bergedorf fortgeführt werden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.