US-Amerikanerin Julie Silvera und der Hamburger Pianist Matthias Pogoda präsentieren am 17. November bekannte Gospelklassiker.

Livemusik Hamburg Weihnachtliches Gospel-Konzert in der Kirche St. Severini

Hamburg. Der Pfarrsprengel Kirche in Vierlanden lädt für Freitag, 17. November, in die Kirche St. Severini am Kirchenheerweg zu einem „vorweihnachtlichen Gospelkonzert der Extraklasse“ ein, wie Pastor Nils Kiesbye betont. Zu Gast sind dann die US-Amerikanerin Julie Silvera und der Hamburger Pianist und Vollblutmusiker Matthias Pogoda. Sie präsentieren ein buntes Programm bekannter Gospelklassiker und sind bekannt dafür, dass sie das Publikum über den Abend auch Lust zum Mitsingen machen, versprechen die Organisatoren.

Die Jazzsängerin Julie Silvera hat in den USA eine breite musikalische Ausbildung sowohl im Bereich Jazz als auch im klassischen Gesang genossen und war mit zahlreichen zeitgenössischen Jazzgrößen, unter anderem auch mit George Benson, zusammen auf Konzerttour. Auch in Hamburg hat sie sich bereits einen Namen gemacht, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Blankeneser Gospelchor oder auch der Downtown Bigband.

Gospel-Konzert der „Extraklasse“ in der Kirche St. Severini in Kirchwerder

Matthias Pogoda, der als Pianist und Gitarrist in vielen Hamburger Theaterproduktionen mitgewirkt hat, war langjähriger musikalischer Direktor der Inga Rumpf Band, wo er auch als ausgezeichneter Leadgitarrist aufgetreten ist.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Parkmöglichkeiten befinden sich in ausreichender Zahl auf dem Friedhofsparkplatz am Fersenweg.