Matthias Overath ist Diana-König im großen Jubiläumsjahr

Der Schießclub Diana feierte in Neuengamme seinen Königsball. Warum 2024 ein ganz besonderes Jahr für die neuen Majestäten wird.

Neuengamme. Beim SC Diana stand am Wochenende der Höhepunkt des Jahres auf dem Programm: Der Schießclub aus Curslack/Neuengamme hatte zum Tanz geladen. Gefeiert wurde im Gemeindesaal der Kirche Neuengamme an der Feldstegel. Im festlich geschmückten Saal haben die Mitglieder und Gäste aus befreundeten Vereinen den Königsball gefeiert. Eine Gelegenheit für das scheidende Königspaar Nicole Schackier und Sascha Hasselbarth, sich für ihr vergangenes Königsjahr zu bedanken, in dem sie zahlreiche Veranstaltungen genossen haben.

Das Geheimnis um ihre Nachfolge lüftete Diana-Vorsitzender Jörg Peters dann ab etwa 21.45 Uhr, als er die neuen Würdenträger für das Jubiläumsjahr verkündete. Denn 2024 feiert der Schießclub Diana sein 100-jähriges Bestehen. Nach zahlreichen Pokalen und Orden aus verschiedenen Wettkämpfen wurde Joel Schackier zum neuen Jungschützenkönig proklamiert. Erster Jungschützenritter ist Christian Wedemann. Bei den Damen wurde Bettina Wedemann zur neuen Königin ausgerufen. Ihr zur Seite stehen Marlis Bruder als 1. Hofdame und Nicole Schackier als 2. Hofdame. Königin der Königinnen ist Regina Hage.

In 2024 warten im Jubiläumsjahr viele Veranstaltungen auf die neuen Majestäten

Bei den Herren trägt Matthias Overath nun die Königskette. 1. Ritter ist Andre Kröger, 2. Ritter ist Nigel Bruder. Wolfgang Voß trägt den Titel des Königs der Könige. „Allen Würdenträgern steht ein interessantes und aufregendes Jahr bevor, da im Jubiläumsjahr des Vereins einige Veranstaltungen auf sie warten“, weiß Jörg Peters, dessen Vereinsmitglieder und Gäste nach der Proklamation noch ausgiebig feierten.