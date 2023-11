Malerei, die das Unsichtbare sichtbar macht

Hamburg. Sie will mit ihrer Kunst das Unsichtbare sichtbar machen. Und dabei ganz beiläufig die Frage stellen, wie blind die Sehenden in unserer politisch so aufgewühlten Gegenwart eigentlich sind: Malerin Angela Preusz-Löschenkohl, die auch mit Blindenvereinen zusammenarbeitet, lädt für Sonntag, 5. November, von 15 bis 18 Uhr zur Vernissage ihrer Ausstellung „Designo Interno – Im Zeichen der Natur“ ins Künstlerhaus Bergedorf an den Möörkenweg 18 ein.

Die Hamburgerin mit Atelier im Naturschutzgebiet Jülchendorf bei Schwerin in Mecklenburg hat die großen, uralten Bäume zu den Protagonisten ihrer Malerei gemacht. Sie umwickelt ihre Stämme mit weißer Leinwand wie ein Mantel, um so den mächtigen Stamm zum Reden zu bringen. Die Maserung seiner Rinde steht in ihren Augen für Abwehr und Rückzug von der Welt ebenso wie für Energie und Lebenswillen – das ist die Sprache der Bäume.

Ausstellung Künstlerhaus: Bilder, die das Unsichtbare sichtbar machen wollen

Diese Struktur bringt Angela Preusz-Löschenkohl mit Kohle und anderen Mitteln wie ein dezentes Relief auf ihre überwiegend großformatigen Werke, von denen ein Teil in ihrer Bergedofer Schau ausdrücklich zum Anfassen gedacht ist: „Es geht darum, der Neugier freien Lauf zu lassen und die Erfahrung, das Erlebte der Jahrhunderte alten Bäume zu spüren“, sagt die 73-Jährige, deren Ausstellung in Bergedorf Premiere feiert.

Für die Einladung hat unter anderem Rolf Naedler gesorgt, Maler und Zeichner mit Atelier im Künstlerhaus am Möörkenweg. Mit ihm hatte Angela Preusz-Löschenkohl In den 90er-Jahren in Altona eng zusammengearbeitet und unter anderem die Initiative „Ateliers für die Kunst“ ins Leben gerufen, die heute als Initiator und Koordinator hinter vielen Hamburger Künstlerhäusern steht – auch dem Bergedorfer.

Hier hat sie ihre Ausstellung neben der Baumkunst zum Anfassen noch mit Relikten eines Projekts aus dem Park von Schloss Bothmer nahe des Ostsee-Bads Boltenhagen gespickt: Banderolen mit den Koordinaten seiner 300-jährigen Baumriesen zieren eine ganze Wand – einschließlich des ebenso alten Leitspruchs des Schlosserbauers: „Respice Finem“ steht dort über dem Tor, was übersetzt „Achte auf das Ende“ oder „Habe das Ziel im Blick“ bedeutet.

Für Angela Preusz-Löschenkohl ist das heute wieder hochaktuell: „Beim Blick nach Israel oder in die Ukraine beschleicht mich das Gefühl, dass keine der angreifenden Kriegsparteien eine Idee hat, was nach den Militärschlägen folgen soll.“

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 19. November, immer am Wochenende von 15 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 0175-8041053 geöffnet..