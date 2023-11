Nach Unfall: Fahrradfahrer fliegt über die Motorhaube

Hamburg. Ein Mountainbike-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer am Donnerstagabend in Bergedorf leicht verletzt worden. Nach Angaben der Hamburger Polizei fuhr der Fahrer des silbernen Toyoto gegen 19.18 Uhr auf der Kurt-A.-Körber-Chaussee in Richtung Oberer Landweg. Als er links in den Sander Damm einbiegen wollte, kollidierte er mit dem Fahrradfahrer, der aus der entgegengesetzten Richtung kam.

„Der Radfahrer fiel über die Motorhaube“, schildert ein Polizeisprecher den Zusammenstoß. Der Mountainbiker erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr vorbei.