Weihnachten: Bergedorfer bekommen drei Extra-Tage Weihnachtsmarkt

Am 23. November geht es los. Warum der Bezirk grünes Licht für die ungewöhnliche Maßnahme gibt und was es für besondere Stände gibt.

Hamburg. Gute Nachrichten für Freunde von heißem Glühwein und kühler Winterluft: Der Bergedorfer Weihnachtsmarkt wird bereits am Donnerstag, 23. November, eröffnet. Damit können die Menschen den Markt an drei zusätzlichen Tagen besuchen. Am Totensonntag am 26. November bleiben die Buden weiterhin geschlossen

Traditionell starten Weihnachtsmärkte in Deutschland erst nach diesem stillen Gedenktag, der auch Ewigkeitssonntag genannt wird. „Dieses Jahr ist die Adventszeit aber besonders kurz“, betont Jule Duda, die den Bergedorfer Markt für die Agentur Hamburg Events organisiert. Da Heiligabend im Jahr 2023 auf einen Sonntag fällt, ist der Tag gleichzeitig der vierte Advent. Das Hamburger Bezirksamt Mitte entschied daher bereits im September, dass die Märkte in der City früher öffnen können. Jetzt zieht auch der Bezirk Bergedorf nach und genehmigt den Frühstart.

Bergedorfer Weihnachtsmarkt öffnet bereits am 23. November

Allerdings legen nur die Stände auf den Schlosswiesen und rund um die Kirche St. Petri und Pauli schon am 23. November los. Die Buden am Bergedorfer Markt und in Lohbrügge starten weiterhin erst am 27. November. Die Stände sind täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Schluss für das Jahr 2023 ist weiterhin am Sonnabend, 30. Dezember. An den Weihnachtstagen, inklusive Heiligabend, ist der Markt ebenso geschlossen wie am Totensonntag.

Der Aufbau der Stände beginnt in der kommenden Woche. Für Fans von rauchigen Fischgerichten hat Organisatorin Duda eine besondere Überraschung: „Es wird wieder einen Flammlachs-Stand geben“. Im vergangenen Jahr war die auf einem Brett am offenen Feuer gegarte Spezialität aus Finnland nicht verfügbar. „Das passt natürlich sehr gut zu unserem nordischen Thema“, freut sich Duda. Freunde des Kunsthandwerks können sich wieder mit Herrenhuter Sternen oder Lederwaren eindecken. Ebenfalls wieder am Start: Fellhändler Sascha Otto.