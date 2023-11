Wasserrohrbuch: Neue Umleitung für Buslinien 122 und 222

Hamburg. Bereits seit Ende September ist die Heinrich-Osterath-Straße zwischen Wulffsbrücke und Durchdeich nach einem Wasserrohrbruch voll gesperrt. Die Bauarbeiten zum Austausch der Rohrleitung und dem Wiederaufbau der Straße sollen bis Ende November andauern. Bis dahin müssen die Buslinien 122 und 222 der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) eine Umleitung fahren. Die sorgt allerdings für Verspätungen, weiß die VHH, die daher nun die Linienführung kurzfristig ändert, um den Linienbetrieb wieder pünktlicher und zuverlässig zu gestalten und zugleich eine Versorgung aller Gebiete sicherzustellen, teilt VHH-Sprecher Lennart Meyer mit.

Ab Sonnabend, 4. November, kann dann auch Reitbrook wieder erreicht werden, denn die Linie 122 kann die Haltestellen Reitbrooker Hinterdeich und Alte Schule Reitbrook wieder anfahren. Nicht bedient werden die Haltestellen Wulffsbrücke, Heinrich-Osterath-Straße 241, Durchdeich 141, Schule Fünfhausen, Fünfhausen, Fünfhausen (Durchdeich), Homannring und Siedlung Fünfhausen. Der Bereich Durchdeich wird durch die Linie 127 bedient. Die Haltestelle Oortkatenweg wird in die Kehre verlegt.

Busse der Linien 122 und 222 haben ab 4. November eine neue Umleitungsstrecke

Die Linie 222 fährt mit ihren Fahrten an Schultagen verschiedene Routen ab, um den Bereich Fünfhausen trotz der Baustelle möglichst gut zu erschließen: Die Fahrt um 6.33 Uhr ab Hofschläger Deich fährt über den Ochsenwerder Norderdeich und kann Fünfhausen und den Durchdeich nicht bedienen. Dafür hält der Bus in Reitbrook. Die Fahrt um 6.38 Uhr ab Moorfleet bedient zwar Fünfhausen und den Durchdeich, kann aber in Reitbrook nicht halten und ist erst ab der Haltestelle BAB-Auffahrt Nettelnburg wieder auf ihrem Linienweg.

Die Rückfahrten ab Bahnhof Bergedorf teilen sich folgendermaßen auf: Die Fahrt um 12.45 und 14.45 Uhr mit dem Ziel „Heinrich-Osterath-Straße“ hält in Reitbrook, in der Kehre Oortkatenweg und fährt über Fünfhausen – Durchdeich bis zur Heinrich-Osterath-Straße. Die Fahrt um 13.25 Uhr mit dem Ziel „Oortkatenweg (Nord) hält in Reitbrook, nicht aber im Durchdeich und in Fünfhausen. Die Fahrt um 13.40 Uhr mit dem Ziel „Oortkatenweg“ endet in der Kehre Oortkatenweg. Hier besteht Anschluss zur Linie 127 zum Bf. Bergedorf, wobei in Fünfhausen und im Durchdeich gehalten wird.

Aufgrund der Kurzfristigkeit können die Fahrplandaten der Linien 122 und 222 in der hvv App und auf hvv.de erst zum 11. November aktualisiert werden. Die Buslinie 322 und 422 fahren unverändert. Ausführliche Infos im Internet unter hvv.de (Aktuelle Meldungen).