Citytunnel gesperrt: S2 fährt nicht nach Bergedorf

Hamburg. Die Deutsche Bahn setzt die Arbeiten am Citytunnel in Hamburg fort – das hat auch Konsequenzen für den Bahnverkehr zwischen Bergedorf und Hamburger Innenstadt. Die Verstärkerlinie S2, die normalerweise Entlastung zu den Stoßzeiten bietet, wird von Montag, 6. November, bis Sonntag, 3. Dezember, nicht in den Südosten der Hansestadt fahren. Die Züge pendeln in dieser Zeit nur zwischen Altona und Landungsbrücken. Dafür wird der Nachtverkehr der Linie S21 ausgebaut. Die Bahn verkehrt während der Baumaßnahmen dauerhaft auf der vollen Strecke zwischen Elbgaustraße und Aumühle.

Der Citytunnel ist zwischen Landungsbrücken und Hauptbahnhof gesperrt. Auf dieser Strecke empfiehlt die Bahn, stattdessen die U3 zu nutzen. Die S31 ist nur zwischen Hauptbahnhof und Harburg Rathaus/Neugraben unterwegs, die Verstärkerzüge der S11 fahren nur zwischen Berliner Tor und Poppenbüttel.

Citytunnel wird erneut für den Bahnverkehr gesperrt – S2 fährt nicht nach Bergedorf

Der Citytunnel war bereits in den Sommerferien für mehrere Wochen gesperrt worden. Laut Bahn kam es aber zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Die Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden. Die Arbeiter müssen deshalb jetzt im November erneut antreten. Der Tunnelbau sei logistisch anspruchsvoll, so die Bahn. Allein der Auf- und Abbau der Belüftungsanlagen dauere mehrere Tage.