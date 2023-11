Mit ihrem Verein Help for a smile geben zwei Hamburgerinnen Mädchen und Jungen eine Perspektive. Die ältesten sind jetzt erwachsen.

Foto: Help for a smile

Kinder und jugendliche, die von dem Verein „Help for a smile“ in Uganda unterstützt werden.

Help for a smile

Help for a smile 17 Waisenkinder in Uganda – was ist aus ihnen geworden?

Ochsenwerder. Als Bettina Köhn von ihrem Freiwilligendienst in Uganda in das industrialisierte und reiche Hamburg zurückkehrte, da merkte sie schnell, dass sie einen Teil ihres Herzens in Ostafrika gelassen hatte. Die Hamburgerin wollte auch aus der Ferne weiterhin Hilfe leisten, doch glaubte nicht daran, allein etwas bewirken zu können. Doch in Ines Vollert aus Ochsenwerder fand sie direkt eine Unterstützerin. Und so reisten die beiden Freundinnen gemeinsam nach Uganda und gründeten einen Verein.

Mit Help for a smile setzen sie sich seitdem für Kinder ein, die sonst niemanden mehr haben. Denn die Eltern sind entweder tot oder sitzen im Gefängnis. Dank der Unterstützung des Vereins bekommen sie ein Zuhause, Zugang zu Bildung und damit die Chance auf eine bessere Zukunft. Zehn Jahre sind seit der Vereinsgründung mittlerweile vergangenen. Und so kann Help for a smile nun nicht nur den ersten runden Geburtstag feiern, sondern auch die ersten „Kinder“ in die Selbstständigkeit entlassen. Denn sie sind mittlerweile zu jungen Erwachsenen herangereift und haben Ausbildungen absolviert, berichtet Ines Vollert.

Verwaiste Kinder in Uganda bekommen eine Zukunftschance

Der 23 Jahre alte Paddy etwa hat eine Lehre zum Maurer abgeschlossen und träumt davon, Bauingenieur zu werden. Joseph (22) wird dieses Jahr noch seine Ausbildung zum Journalisten abschließen, und Luke arbeitet gerade an einer beruflichen Qualifikation im IT-Bereich. „Die Möglichkeit, zur Schule und zur Universität zu gehen, ist fantastisch für mich“, sagt der 21-Jährige, der Informatik studiert und ein erfolgreicher IT-Spezialist werden will. Die Unterstützung, die er von Help for a smile erhalten hat, schätzt er sehr. „Dadurch konnte ich überhaupt erst studieren und mich selbst versorgen“, sagt Luke.

Ines Vollert aus Ochsenwerder (r.) bei einem Besuch in Uganda.

Foto: Help for a smile

Gestartet mit fünf Mädchen und Jungen im Jahr 2013, werden mittlerweile insgesamt 17 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zehn bis 23 Jahren von dem Verein unterstützt. Wenn die jungen Männer bald auf eigenen Füßen stehen, sollen wieder kleinere Kinder aufgenommen werden, kündigt Ines Vollert an. In Uganda kümmert sich Irene Namwano gemeinsam mit ihrem Sohn Dickson um die Schützlinge des Vereins. Um die Kosten für Schule und Leben der Kinder und Jugendlichen zu bezahlen, braucht der Verein etwa 30.000 Euro pro Jahr. Die Summe wird aus den Beiträgen der Mitglieder finanziert, deren Zahl mittlerweile auf 127 gewachsen ist. Aber auch zusätzliche Spenden und der Verkauf von Büchern tragen dazu bei.

Kinderbücher erzählen von Storch Charly und seinen Besuchen in Uganda

Zwei Geschichten hat Ines Vollert über Storch Charly geschrieben, der ins Winterquartier nach Afrika fliegt und dort auf die Kinder trifft, die von Help for a smile unterstützt werden. Dadurch gibt es in den Büchern nicht nur einiges über den Zug der Störche, sondern auch über das Leben in Uganda zu erfahren. Die Kinderbücher zeigen Fotos und Illustrationen von den Kindern und Jugendlichen in Ostafrika und sind für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren geeignet. Die Bücher sind exklusiv in der Sachsentor Buchhandlung (Sachsentor 11) erhältlich. Der Preis von 12,50 Euro kommt zu 100 Prozent den Kindern in Uganda zugute. Alternativ können die Bücher bestellt werden per E-Mail an info@helpforasmile.de.

Als Ines Vollert vor zehn Jahren Help for a smile mitgründete, da habe sie nicht zu glauben gewagt, wie toll sich der Verein und die Kinder entwickeln würden. Sie würden heute so fürsorglich und wertschätzend miteinander umgehen, obwohl sie in ihren ersten Lebensjahren im Slum häufig Gewalt und Kriminalität ausgesetzt waren. Das sei für sie eine Bestätigung, dass niedrigschwellig viel erreicht werden kann, sagt die 49-Jährige. So werden mittlerweile nicht mehr nur Kinder und Jugendliche, sondern auch die Resozialisierung ihrer Mütter und auch kleine Projekte im Dorf unterstützt, um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt zu stärken.

Gefeiert wird der runde Vereinsgeburtstag am Sonntag, 5. November, in Bahrenfeld. Von 14 Uhr an können alle Vereinsmitglieder, aber auch weitere Interessierte dabei sein. Kontakt zum Verein gibt es per E-Mail an info@helpforasmile.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://helpforasmile.de.