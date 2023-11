Lohbrügger Geburtstagsparty endet mit Polizeieinsatz

Lohbrügge. Dieser Geburtstag wird den Beteiligten sicher noch länger in Erinnerung bleiben – allerdings weniger wegen der guten Stimmung. Denn die Party in der Nacht zum 31. Oktober am Reinbeker Redder in Lohbrügge endete mit einer Schlägerei. Und einem Polizeieinsatz samt vorläufiger Festnahme.

Ein Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 34-Jährigen war am Rande der Party eskaliert, beide schlugen aufeinander ein. Als ein 19-Jähriger schlichten wollte, wurde auch dieser noch attackiert und dabei leicht verletzt. Zeugen alarmierten die Polizei.

Geburtstagsparty in Lohbrügge endet mit Polizeieinsatz

Warum der Streit entbrannt war und wie die beiden Hauptakteure zueinander stehen, konnte die Polizei am Mittwoch nicht mitteilen. Doch der 18-Jährige gilt als Hauptverursacher der Auseinandersetzung. Er ergriff die Flucht, als die Beamten gegen 2.50 Uhr nachts am Reinbeker Redder erschienen. Der junge Mann kam aber nicht weit, wurde nach kurzer Verfolgung eingeholt.

Der 18-Jährige widersetzte sich seiner vorläufigen Festnahme jedoch vehement, schlug laut Polizei so sehr um sich, dass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten, um ihn zu Boden bringen zu können. Erst danach konnte der Heranwachsende auf die Wache gebracht werden. Weil er 1,1 Promille pustete, wurde er zur Ausnüchterung einbehalten. Danach konnte er wieder gehen.