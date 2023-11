Curslacker Abendmusik: Musikalische Reise mit Streicherduo

Stasya Zubova und Mario Alarcón gestalten abwechslungsreiches Konzert in der Kirche St. Johannis. Was Zuhörinnen und Zuhörer erwartet.

Curslack. In der Reihe Curslacker Abendmusik nimmt das Streicherduo Stasya Zubova und Mario Alarcón die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Kirche St. Johannis mit auf eine vielseitige musikalische Reise. Auf Violine und Violoncello gestalten sie das Konzert, das am Sonnabend, 4. November, um 19 Uhr am Curslacker Deich 142 beginnt.

Spezialisiert hat sich das Duo auf Kammermusik aus der Romantik. Der Abend bietet einige von Händels barocken Meisterwerken, die durch ihre erhabenen Melodien beeindrucken, bis hin zu György Ligetis Klangwelten, die sich durch ihre Experimentierfreude verblüffen werden, kündigt Organisatorin Ute Schmidt an.

Doch das Konzert biete noch mehr: „Folkloreklänge nehmen Sie mit auf eine emotionale Reise durch verschiedene Kulturen und Jazz Gyspsyswing wird Ihre Sinne mitreißend beleben“, sagt Ute Schmidt. Die musikalische Vielfalt an dem Konzertabend soll die Fantasie anregen und für bleibende Eindrücke sorgen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.