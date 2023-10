Gerald Schümann ist der neue König des SC Seefeld

Kirchwerder. Der Schießclub Seefeld hat einen neuen König: Gerald Schümann gab in diesem Jahr den besten Schuss ab und wird seine Schützen als Oberhaupt durch das nächste Jahr führen. Mit der Königswürde kennt er sich bestens aus: Er darf nun schon zum vierten Mal die Königskette tragen und ist zudem auch der amtierende Oktoberfestkönig von Bergedorf. Als 1. Ritter wurde Klaus Riecken beim Schützenfest im Gasthof Hitscherberg proklamiert, 2. Ritter ist Stefan Bornhöft. König der Könige ist Carsten Witzke.

Besonders die jüngsten Vereinsmitglieder machten von sich Reden: Gerade mal etwa vier Wochen im Verein wurde Johanna Friedemann bei den unter Zwölfjährigen schon 1. Hofdame. König wurde hier Emil Deutschmann. Auch Lennard Quade ist erst wenige Monate beim SC Seefeld dabei und wurde nun direkt Jungschützenkönig. Damit nutzte er seine erste und einzige Chance, da er im kommenden Jahr schon zur Herrenabteilung gehören wird.

Neuer König vom SC Seefeld ist auch amtierender Oktoberfestkönig von Bergedorf

1. Ritter wurde Nico Gau, der es nur knapp verfehlte, zum zweiten Mal Jungschützenkönig zu werden. Auch er wird im nächsten Jahr bei den Herren antreten. Dafür räumte er aber mit Auflagepokal, Ehrenscheibe der Jungschützen, König der Könige der Jungschützen und 1.Ritter Jungschützen insgesamt die meisten Titel ab, stellt Julian Neitzel vom SC Seefeld fest. 2. Ritter bei den Jungschützen ist Hendrik Graf.

Am Nachmittag waren die Seefelder Schützen bei einem kurzen Marsch vom Neuengammer Hinterdeich zum Schießstand am Kirchwerder Landweg gezogen, wo der Abschied des scheidenden Königs Patrick Zeyn zelebriert wurde. Dort verbrachten sie ein paar schöne Stunden am kalten Büfett mit einigen Getränken.

Für den besten Munitions-Schätzer gab es einen großen Schinken

Gegen Abend ging es zum Hitscherberg, um das Schützenfest zu feiern. Gegen 20 Uhr begrüßte der Vorsitzende Thorsten Putfarcken alle Gäste und Schützen. Nach den ersten Liedern erfolgte gegen 20.30 Uhr das Auswiegen des Schätzspiels, bei dem geschätzt werden musste, wie viel Gramm verschossener Munition vom Schießstand sich in einer etwa ein Meter langen, durchsichtigen Röhre befindet. Mehr als 200 Schätzungen waren dazu abgegeben worden. Jan Wedekind vom Bergedorfer Anglerverein lag mit geschätzten 3187 Gramm ganz dicht dran am tatsächlichen Gewicht von 3150 Gramm. Dafür bekam er einen großen Schinken als Preis.

Nach Bekanntgabe der Gewinner des Lütten-Pokal- und Passivenschießens, stand die Proklamation der neuen Majestäten an: Königin der Damen ist Catrin Graf, die dieses Jahr zugleich auch Bundeskönigin ist. Ihre Bundeshofdame Jasmin Rehder ist nun auch beim SC Seefeld ihre 2. Hofdame, 1. Hofdame ist Annika Lütten. Zur Prinzessin wurde Shakira Hastreiter proklamiert, Königin der Königinnen ist Andrea Allerding.

Nach dem Ball gab es mitten in der Nacht noch Spiegeleier

Bei der Jugend über zwölf Jahren wurde Bjarne Albers zum König proklamiert. 1. Ritter ist Luca Mader und 2. Ritter ist Zoe Vollertsen. Weitere Ehrenscheiben gingen bei der Jugend an Luca Stehr, bei den Stammschützen an Nils Kröger und bei den Senioren an Thomas Niese. Die Ehrennadel bei den Damen wurde Sarah Viehweger angesteckt.

Danach wurde bis morgens um 2 Uhr ausgelassen im Saal gefeiert. Die letzten Gäste hatten aber dann noch immer nicht genug: Für sie ging es weiter zum Schießstand, wo der neue Jungschützenkönig zum traditionellen Spiegeleieressen einlud. Am Sonntag lud dann das neue Stammschützenkönigsgespann um 14 Uhr ein zum „Königsfrühstück“ auf dem Schießstand, womit mehr als 50 aktive Damen- und Herrenschützen das Schützenfestwochenende ausklingen ließen.