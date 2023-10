Seit über 20 Jahren ist der Ausnahme-Bassist und Jazzmusiker regelmäßig in der Lola zu Gast. Was er dem Publikum diesmal präsentiert.

Lohbrügge. Nun ist es schon mehr als 20 Jahre her, dass Ausnahme-Bassist Hellmut Hattler seinen frisch verliehenen „Echo“ ins Kulturzentrum Lola mitbrachte und dort beim Konzert dem Publikum stolz präsentierte. Für sein Album „No Eats Yes“ hatte er damals den Preis fürs beste Jazz-Album des Jahres abgeräumt. Schon seit den 90er-Jahren kommt der Elektro-Jazzer aus Ulm mit seiner Band regelmäßig alle zwei Jahre auf die Lola-Bühne – am Freitag dieser Woche, 3. November, ist es wieder so weit.

Hellmut Hattler ist in Deutschland legendär, feierte schon in den frühen 70er-Jahren mit seiner Krautrock-Band Kraan Erfolge. Auch in der internationalen Szene ist er eine feste Größe. Kaum ein deutscher Musiker hat sich so konsequent als Instrumentalist und Songwriter durch eine so unverwechselbare musikalische Sprache hervorgetan, sich darüber hinaus ständig weiterentwickelt, ohne dabei den roten Faden seiner musikalischen Wiedererkennbarkeit zu verlieren. Seit einigen Jahren nun fokussiert er seine ganze Erfahrung und Leidenschaft auf sein Lieblingsprojekt „Hattler“, auch wenn er mit seinen beiden Bandkollegen von „Kraan“ immer mal wieder nebenbei produktiv ist.

„Echo“-Preisträger Hattler kommt wieder nach Lohbrügge: „Sind eine chte Live-Band“

Live wird das Repertoire der international erfolgreichen Hattler-Alben „No Eats Yes“, „Mallberry Moon“, „The Big Flow“, „Gotham City Beach Club Suite“, „The Kite“, „Warhol Holidays“, „Velocity“ und dem brandneuen Werk „Sundae“ von einer Band umgesetzt, die den Spagat schafft, modernste Elektronik, handgemachte instrumentale Virtuosität und die großartige Stimme von Fola Dada zu einer organischen Einheit zu verbinden. Den Konzertbesucher erwartet eine Melange aus coolen Clubsounds, Psychedelic Pop und NuJazz, die als druckvolle Live-Versionen der besten Hattler-Titel zu Gehör gebracht werden: „Wir sind eine echte Live-Band, und es geht bei unseren Konzerten immer nur um Musik, Rhythmus und alles was die Gehirnzellen und Füße bewegt“, sagt Hellmut Hattler. Das Tonkunstwerk wird zusätzlich von Live-Videoprojektionen unterstützt.

Hattler-Musik ist kraft- und druckvoll, aber auch sehr weich und einschmiegsam, mit einem sicheren Gefühl für besondere Melodien, die nicht mehr aus dem Kopf gehen wollen.

Das Konzert am Freitag beginnt um 20 Uhr, Karten zu 24 Euro gibt es an der Abendkasse oder unter 040/724 77 35. bz/lv

