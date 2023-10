Die Haspa Lohbrügge wird zum Gesundheitszentrum

Filiale am Lohbrügger Markt begrüßt Mediziner, Apotheker und auch die Sportler vom VfL Lohbrügge. Acht Stunden Programm.

Hamburg. Die Haspa-Filiale am Ende der Lohbrügger Fußgängerzone wird am Donnerstag zum Gesundheitszentrum. Ab 10 Uhr dreht sich auf der geräumigen Fläche am Lohbrügger Markt 2-4 für acht Stunden alles um das persönliche Wohlbefinden sowie die Vorbeugung gegen Alltagsleiden und Krankheiten.

Das Team begrüßt insgesamt acht Unternehmen und Institutionen aus dem Stadtteil Lohbrügge in der Filiale. Alle stehen dem Publikum an diesem Tag für kostenlose Informationen und Gespräche sowie Präventionstipps zur Verfügung. Gleich von 10 Uhr an sind die Apotheke im Medical Center, die Versicherung Hanse Merkur und das Praxis-Team vom Zahnarzt Dr. Uwe Freytag bei der Haspa präsent.

Praxis-Klinik Bergedorf stellt sich als Lohbrügger-Minikrankenhaus vor

Ab 13 Uhr übernehmen dann die Augenoptiker und Hörgeräte-Akustiker von „Finck hören und sehen“ sowie die Truppe des Fitness-Centers „Mrs. Sporty“. Dann stellt sich auch die Praxis-Klinik Bergedorf vor, die gleich vis-à-vis der Haspa seit vielen Jahren ein besonderes kleines Krankenhaus mit Belegbetten für niedergelassene Ärzte betreibt.

Gegen 15.30 Uhr stößt dann noch der VfL Lohbrügge hinzu. Der weit über 1000 Mitglieder starke Verein wird sein vielfältiges Sportangebot präsentieren, das sich auf über zehn Sparten verteilt. Das Programm endet zur üblichen Zeit des Haspa-Feierabends um 18 Uhr. upb