Professor an der HAW Lohbrügge warnt vor Vorlesung: „Achtung, es wird laut!“

HAW in Lohbrügge richtet Kinder-Uni für Grundschüler zum 18. Mal aus. In diesem Herbst stehen ganz besondere Aktionen auf dem Lehrplan.

Blick in einen Hörsaal der Kinder-Uni an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Lohbrügge.

Lohbrügge. Erst wird es sehr laut, dann nachdenklich und überraschend sowie schließlich sagenhafte minus 196 Grad kalt: Die Kinder-Uni 2023 der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Lohbrügge hat für jeden jungen Entdecker im Grundschulalter viel zu bieten. Ab Donnerstag, 2. November, laden die Professoren der Fakultät Life-Sciences wieder in den Hörsaal 0.43 ein, der direkt am Eingang Ulmenliet 20 liegt.

Vier Wochen lang sind die über 100 Plätze dann für die mit sechs bis zehn Jahren jüngsten Studenten der HAW reserviert – immer donnerstags von 17 bis 17.45 Uhr. Die Tickets kosten 3 Euro und sind in der Bibliothek der HAW sowie in der Sachsentor Buchhandlung im Sachsentor 11 zu bekommen (auch für ganze Schulklassen), wobei Eltern keinen Zuritt zum Hörsaal haben. Sie können die Vorlesung aber über die Großbildleinwand im Foyer live mitverfolgen.

HAW-Professor warnt vor Vorlesung: „Achtung, es wird laut!“

Los geht es am 2. November eher ungewöhnlich: „Waldhornwerkstatt“ hat Prof. Dr. Nicholas Bishop seinen Vortrag überschrieben, der eigentlich fast eine praktische Übung ist. Denn ab 17 Uhr geht es um den Bau eines Waldhorns und die das Wunder seiner Melodie, die allein von den Lippenschwingungen seines Spielers erzeugt werden. Prof. Bishop lädt ein zur „Reise durch das Waldhorn-Wunderland“ – und warnt: „Achtung: Es wird laut!“

Gar nicht traumhaft, sondern sehr real geht es eine Woche später, am 9. November, zu. Unter dem eher wenig kindgerechten Titel „Werte im digitalen Leben“ stellen Prof. Dr. Sabine Wöhlke und Dr. Henk van Gils-Schmidt das liebste Hobby des Nachwuchs auf die Probe: Was verrate ich eigentlich alles von mir, wenn ich im Internet unterwegs bin, vielleicht sogar Fotos und Filme in den sozialen Medien wie TikTok, SnapChat oder Instagram poste?

Warum Leistungs-Fußballern süße Snacks und Getränke empfohlen werden

Ebenfalls mit einem jungen Thema kommen die Lebensmittelwissenschaftler der HAW am 16. November daher. Unter dem Titel „Essen wie die Profis“ blickt Prof. Dr. Anja Carlsohn auf die Ernährungsempfehlungen der UEFA für Profi-Fußballer. Die müssen zwar stets ihre Leistungsfähigkeit im Blick behalten, dürfen aber gerade deshalb teils gezielt süße Snacks und Getränke konsumieren.

Zum Abschluss der Kinder-Uni arbeitet Prof. Dr. Marcus Schiefer am 23. November schließlich mit flüssigem Stickstoff. Der ist bis auf minus 196 Grad heruntergekühlt. Der Wissenschaftler zeigt, welche spannenden Effekte sich mit diesem Bestandteil unserer Atemluft erzeugen lassen.

Die Kinder-Uni lädt in diesem November bereits zum 18. Mal in die HAW in Lohbrügge. Getragen wird sie neben der Hochschule vom Bergedorfer Wirtschaftsverband WSB und der Curslacker Unternehmensgruppe Deiters & Florin.