Polizei Bergedorf Am Wochenende 13 Stunden Vollsperrung mitten in Bergedorf

Hamburg. Nichts geht mehr am Sonntag auf der Holtenklinker Straße zwischen Bergedorfs Zentrum und Börnsen – zumindest auf den 200 Metern zwischen Kirchhofsweg und Arnoldistieg. in Sichtweite vom Mohnhof. Die Polizei hat für den 29. Oktober eine 13-stündige Vollsperrung angeordnet. Ab 6 Uhr ist die Hauptstraße dann in beiden Richtungen dicht. Eine Umleitung durch die engen Straßen des Gojenbergsviertels ist ausgeschildert.

Grund für die bis 19 Uhr genehmigte Maßnahme ist die Demontage des Baukrans vom Grundstück Holtenklinker Straße 64. Dort war der rund 30 Meter hohe Riese zwar am Freitag noch ununterbrochen im Einsatz, um mit seinem ebenso langen Ausleger Material auf den komplett eingerüsteten Neubau zu hieven.

Riesiger Telekran braucht die gesamte Breite der Holtenklinker Straße

Damit soll nach den Plänen der Bauleitung spätestens am frühen Sonntagmorgen Schluss sein, damit der komplizierte Abbau im gesetzten Zeitrahmen überhaupt zu schaffen ist. Denn der Kran steht im Hof hinter dem Neubau, muss für den Abtransport aber davor, auf der Holtenklinker Straße, auf Tieflader verladen werden. Damit das klappt, braucht es einen so großen Telekran, dass auf dem Asphalt kein Platz mehr für durchfahrende Autos bleibt.

Der gesamte Verkehr wird stadtauswärts über August-Bebel-Straße, Gojenbergsweg und Justus-Brinckmann-Straße umgeleitet. Stadteinwärts geht es ebenfalls über die Justus-Brinckmann-Straße, dann aber am besten weiter bis zur Wentorfer Straße und von dort wieder Richtung Mohnhof. Lkw sollten die Vollsperrung weiträumig umfahren, weil die Umleitungsstrecke einige enge Kurven und schmale Straßen umfasst.

Zum Glück für die Maßnahme gibt es schon seit Wochen keinen Durchgangsverkehr Richtung Geesthacht mehr auf der Holtenklinker Straße, weil die B5 zwischen Börnsen und Escheburg einen neuen Belag erhält und deshalb voll gesperrt ist. Deshalb gilt es als unwahrscheinlich, dass sich große Lkw in den engen Umleitungen im Gojenbergsviertel festfahren. upb