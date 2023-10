Bergedorfer Bautage 2024: Was das Handwerk Neues plant

Bergedorf. Auch privat wird bei Stefan Bruns häufiger das Spielebrett herausgeholt. Am liebsten das des Klassikers „Die Siedler von Catan“. Oder von „Activity“. Deshalb ist es umso verständlicher, dass der Geschäftsführer der Traditions-Tischlerei und -Zimmerei Wilhelm Bruns GmbH zur Neuauflage der Bergedorfer Bautage 2024 eine Art spielerischen Messebesuch bei ihm und seinen Handwerkskollegen vorschlug.

Das Konzept von Bruns hat sich durchgesetzt für das Event mit dem Slogan „Ihre Messen für Bauen, Wohnen und Leben“. Darüber hinaus werden noch Aussteller aus den Bereichen Hausbau, Renovierung, Modernisierung, Immobilien, Finanzierung oder Versicherung gesucht, die sich bis zum 3. November anmelden können. Denn nur mit 80 Ausstellern und mehr würden die Bergedorfer Bautage dann auch am 24. und 25. Februar über die Bühne gehen.

Bergedorfer Bautage 2024: Auf in die Straße des Handwerks

Nach einer Vorbesprechung mit dem Bergedorfer Handwerk und den Organisatoren „Die Creativen“ im Körberhaus sah es zunächst nicht gut aus für die traditionsreiche Messe. Die Bautage zum ersten Mal seit 2019 wieder in Präsenz zu erleben, schien weit weg. „Darüber hatte sich auch eine Handwerkskollegin beschwert, die wie viele andere wohl mehr erwartet hatte“, erinnert sich Zimmerermeister Bruns. Der dann zu Hause angekommen bei seiner Frau nachfragte, wie sie denn seinen auf der Rückfahrt erdachten Ansatz des „Spiel des Lebens“ als Leitsystem für die Handwerksbereich der Messe finden würde.

Kurz darauf rief Spiele-Fan Bruns bei Creativen-Chef Klaus Schulz an, erklärte ihm seine Idee der „Straße des Handwerks“, die Schulz sehr gut gefiel. Im großen Gemeinschaftszelt des Bergedorfer Handwerks sollte sich so niemand verlaufen geschweige denn unzufrieden nach Hause gehen. Gäste bekommen für ihr Anliegen eine Art Laufzettel in die Hand und durchlaufen dann sämtliche Stationen und Gewerke, die zum Gelingen ihres Vorhabens beitragen können.

Leistungsfähige Betriebe freuen sich auf ein Wiedersehen

Rohrsystem verstopft? Elektrische Leitungen veraltet? Oder ist es Zeit für neue Möbel? Auf in die „Rue de Sanitär“, die „Elektro-Allee“, den „Innenausstatter-Weg“ und weitere. Geplant sei ferner, den Besuchern am Schluss ihres spielerischen, aber ebenso informativen Rundlaufs einen Gutschein mitzugeben. Stefan Bruns hat sehr großen Spaß daran, was aus seiner Ursprungsidee konzipiert wurde: „Das ist für mich Messe aktiv, ich finde es witzig. Meine feste Idee ist es, à la Monopoly das Gefängnis zu errichten“, sagt der Mann mit einem Augenzwinkern. Denn im Gefängnis verbringen Kunden naturgemäß etwas längere Zeit.

Bruns denkt gern an die 19 Vorgänger der für das Wochenende 24. und 25. Februar auf dem Frascatiplatz terminierten Bautage 2024 zurück. An die starke Präsenz des Bergedorfer Handwerks mit vielen leistungsfähigen Betrieben, viele aus dem Landgebiet. Mit dieser Messe komme es primär auf die „Kontaktpflege von Bestands.-, Gewinnung von Neukunden und das Akquirieren von Aufträgen“ an, findet der Mann, der nunmehr in vierter Generation den im Jahr 1902 gegründeten Meisterbetrieb führt. Stefan Bruns, selbst übrigens Zimmerermeister, hat an der Gerhard-Falk-Straße über 30 Mitarbeiter das Sagen, führt das Unternehmen seit 1998 und ist auf jeden Fall persönlich zum 18. Mal bei den 20. Bergedorfer Bautagen dabei.

Neben dem spielerischen Auftritt von Bergedorfs Handwerken soll ein zentrales Thema der Bautage 2024 die sogenannte „Energiewende in den eigenen vier Wänden“ sein. Weitere Schwerpunkte sollen folgen, wenn das komplette Ausstellerfeld feststehe, heißt es seitens der „Creativen“. Erwünscht sind überdies Anbieter aus den Bereichen Küchen, Möbel, Elektromobilität oder auch Inneneinrichtung.

Bautage funktionieren auch weiterhin über digitale Plattformen

Unternehmen nutzen die weit über Bergedorfs Grenzen bekannte Messe auch für die aktive Suche von Mitarbeitern und Auszubildenden. In der Pandemiezeit hat sich zudem die Wichtigkeit der Homepage bergedorfer-bautage.com gezeigt. Auf dieser Plattform können Unternehmensprofile ganzjährig eingestellt und abgerufen werden. Auch die Social-Media-Kanäle Instagram und Facebook werden bespielt, beispielsweise für die Suche nach Fachpersonal.

Bis zum 3. November läuft die Anmeldefrist für die 20. Bergedorfer Bautage noch. Anmeldungen und Infos auf bergedorfer-bautage.com, wer es persönlicher braucht, wählt die Telefonnummer 040/720 06 60 oder schreibt eine E-Mail an abu@diecreativen.de.